Despesas e obrigações fiscais relacionadas com a saúde: regulamentações e isenções

Despesas relacionadas com a saúde, como sessões de terapia e consultas médicas, podem ser consideradas uma carga financeira extraordinária na declaração de imposto de renda em circunstâncias específicas. No entanto, essa isenção se aplica apenas às despesas com medicamentos quando acompanhadas por uma receita médica ou comprovante válido.

Como explicado por Daniela Karbe-Geßler da Federação dos Contribuintes, se uma pessoa estiver lidando com problemas de saúde persistentes ou crônicos, um único certificado é suficiente para cobrir todas as despesas com medicamentos e tratamentos relacionados à condição. Não são necessários certificados adicionais para compras subsequentes.

Estipulações adicionais: Excedendo despesas pessoais razoáveis

Para que as despesas médicas sejam dedutíveis no imposto de renda, devem exceder o compromisso financeiro pessoal razoável. Esse limite varia de 1% a 7% da renda total e depende da renda e da situação familiar. Indivíduos com alta renda e sem filhos precisam gastar mais com despesas de saúde antes de se tornarem elegíveis para uma redução tributária.

Outra regra para se qualificar para a dedução de despesas relacionadas à saúde é que elas devem ser inevitáveis. Isso se aplica se o contribuinte não puder evitar incorrer nessas despesas devido a obstáculos legais, factuais ou morais. Isso inclui custos relacionados a:

tratar doenças,

tornar a doença mais gerenciável, ou

reduzir seus efeitos negativos.

A origem da doença, seja por causa de riscos autoinfligidos, como hábitos pouco saudáveis ou esportes perigosos, não afeta a elegibilidade para a dedução.

Teórico vs. Prático: O caso de suplementos contra o câncer debatido pelo BFH

O que pode parecer simples teoricamente pode se mostrar complexo na prática. Por exemplo, o Tribunal Fiscal de Munique (Processo no. 15 K 286/23) está lidando com essa questão. Os suplementos dietéticos para pacientes com câncer podem ser considerados inevitáveis, levando a uma dedução fiscal válida? Surpreendentemente, o tribunal não chegou a uma conclusão definitiva, mas um recurso foi apresentado.

Agora, o Tribunal Federal de Finanças (BFH) deve decidir sobre o caso (Processo no. VI R 23/24). Karbe-Geßler aconselha os contribuintes que enfrentam o mesmo dilema a apresentar uma impugnação e solicitar a suspensão dos procedimentos. Isso mantém a notificação fiscal ativa até que o BFH tome uma decisão.

Em alguns casos, os indivíduos podem precisar apresentar uma declaração de imposto que inclua o custo da compra de suplementos contra o câncer elegíveis para dedução fiscal, se esses suplementos forem prescritos por um profissional de saúde como parte do plano de tratamento e forem considerados despesas médicas inevitáveis. Entender as regras e estipulações em torno do excesso de despesas pessoais razoáveis e a inevitabilidade das despesas é crucial ao determinar se esses suplementos podem ser deduzidos dos impostos.

