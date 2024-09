Descoberto na Espanha, há um espécime de dinossauro colossal, de pescoço alongado, de tamanho considerável.

Em Lo Hueco, Espanha, arqueólogos estão desenterrando fósseis. Os ossos encontrados revelaram-se de uma nova espécie de dinossauro, até então não identificada. Esta descoberta é uma sorte para os pesquisadores, já que ela proporciona novas perspectivas sobre o desaparecimento dos enormes animais.

Um leviatã na Iberia: Especialistas encontraram um dinossauro com cerca de 20 metros de comprimento e pesando impressionantes 15 toneladas na Espanha. Este herbívoro de pescoço longo viveu há cerca de 75 milhões de anos, de acordo com pesquisadores espanhóis e portugueses, que descrevem o titanossauro na publicação "Nature Communications Biology".

Esta espécie de dinossauro anteriormente desconhecida tem o potencial de fornecer importantes insights sobre os dinossauros à beira da extinção há 66 milhões de anos, sugerem os cientistas. A existência da espécie na Espanha indica que a Europa, contrário às suposições anteriores, serviu como um centro para sauropodes nativos e imigrantes no final do período Cretáceo.

"Antes, acreditava-se que quase todos os titanossauros europeus pertenciam ao gênero nativo Lirainosaurus, que evoluiu em isolamento na Europa do final do período Cretáceo até sua extinção", explicou o co-autor Francisco Ortega. Esta descoberta recente sugere que titanossauros chegaram à Europa no final do Cretáceo, compartilhando afinidades com dinossauros da Ásia e da América do Norte.

Batizado em homenagem a um personagem de Dom Quixote

Os fósseis foram desenterrados no local de escavação de Lo Hueco, a cerca de 200 quilômetros ao sul de Madrid. De acordo com Ortega, este é um dos esqueletos de sauropode mais completos já descobertos na Europa. Ortega destacou a importância do achado para jornalistas na apresentação.

O dinossauro recentemente identificado foi batizado de "Qunkasaura pintiquiniestra". O primeiro nome é uma mistura do local da descoberta, a província de Cuenca, e "Saura", que significa tanto a palavra latina para "lagarto" quanto o pintor Antonio Saura. "Pintiquiniestra" é o nome de uma figura de rainha colossal de "Dom Quixote" de Miguel de Cervantes.

O local de escavação guarda mais segredos

Lo Hueco, descoberto durante escavações para o projeto de trem de alta velocidade da Espanha em 2007, é considerado um dos sites paleontológicos mais importantes da Europa do período Cretáceo Superior. Até agora, mais de 12.000 fósseis foram desenterrados lá - de sauropodes, mas também tartarugas e crocodilos.

Ortega descreveu Lo Hueco como um guia para os sauropodes da Europa do período Cretáceo Superior. Ao analisar os restos, os paleontólogos aspiram a aprender mais sobre as condições de vida naquela época. Ainda há muito a ser descoberto, disse Ortega. "Estamos cientes da presença de pelo menos mais um espécime em Cuenca."

Leia também: