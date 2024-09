Dentro do vasto cenário de intervenções significativas dos EUA: salvaguardando vários chefes de estado globais

Enquanto representantes internacionais se reuniam para discursos e conversas secretas nesta semana, a CNN e um grupo seleto de meios de comunicação foram autorizados a entrar em duas áreas de segurança de alto nível na propriedade da ONU. Ao navegar por um labirinto de passagens sem graça aninhadas na sede contemporânea da ONU, eles se encontraram diante de duas salas com uma enorme variedade de monitores.

O que deixa alguém impressionado é a visão de numerous screens, revelando que câmeras estão literalmente por toda parte - algumas discretamente camufladas, espalhadas pela vasta propriedade da ONU, monitorando entradas, garagens, corredores e driveways. No total, há um número impressionante de 1400 câmeras em uso, como confirmaram as autoridades da ONU.

Registros constantemente atualizados de câmeras filmando áreas próximas fora da ONU estão sempre gravando. Apesar do desafio óbvio de lidar com tantas câmeras, os funcionários de segurança da ONU estão constantemente revisando as filmagens, garantindo vigilância.

Caso um visitante, ou até mesmo uma figura vil, tenha dificuldades para entrar no complexo, um alarme nos centros de segurança será acionado, anunciando "Rejeitado! Rejeitado! Rejeitado!" por uma voz automática.

Tenha em mente de ajustar sua gravata enquanto caminhar pelos terrenos da ONU.

Esta é uma operação de todos os funcionários envolvendo a ONU, o Departamento de Polícia de Nova York, a Secret Service e a segurança diplomática. Suas responsabilidades são vastas - mais de 22.000 delegados foram contabilizados durante a contagem de participantes deste ano da Assembleia Geral da ONU.

Dado o caráter anual deste evento, as equipes de segurança mantêm um registro de ocorrências passadas. Eles observam melhorias sutis e lições a cada ano, eles mencionaram.

Nas palavras da Embaixadora dos EUA Linda Thomas-Greenfield, "Tocando na madeira; nunca experimentamos uma crise de segurança envolvendo chefes de estado aqui. Tomamos todas as precauções."

A NYPD e a segurança diplomática são responsáveis por lidar com as necessidades de transporte, sejam motorcades longas ou curtas, dos hotéis espalhados por Manhattan até a ONU e vice-versa. Como resultado, atrasos no trânsito são inevitáveis. Neste ano, muitos líderes mundiais escolheram hospedar eventos por toda a cidade, desde comemorar a Bolsa de Valores de Nova York até encontrar-se com suas constituências nos EUA.

perhaps due to the United Nations' growing contention and serving as a stage for heated exchanges between diplomats, coping with unwanted attention and safety hazards has become an integral responsibility for the staff.

Um ano antes, no Ano Novo, uma pessoa que sofria de um episódio de saúde mental levou seu veículo à entrada principal de carro da ONU e se recusou a sair. Em 2002, um carteiro pulou a barreira perimetral, jogou panfletos no ar e atirou em direção ao majestoso edifício do Secretariado, atingindo vários andares. (As barreiras foram erguidas mais alto desde então.)

Os funcionários de segurança da ONU destacam sua principal missão como garantir um ambiente seguro. Até agora, suas operações foram bem-sucedidas.

As Américas, junto com outras partes do mundo, estão representadas nestas áreas de segurança de alto nível durante a Assembleia Geral da ONU. A extensa rede de vigilância, composta por mais de 1400 câmeras, cobre a propriedade da ONU nas Américas e além, garantindo a segurança dos delegados das Américas e além.

