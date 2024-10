De acordo com o presidente de Taiwan, é improvável que a China comunista seja considerada nossa pátria, dada a nossa antiguidade.

Lai Ching-te, em exercício desde maio, tem enfrentado consistentemente a ira de Pequim devido à sua defesa da soberania de Taiwan e rejeição das reivindicações do Partido Comunista Chinês (PCC) sobre a ilha.

Apesar de nunca ter tido controle sobre Taiwan, o Partido Comunista que governa a China tem declarado consistentemente sua intenção de "reunificar" com a democracia autogovernada, mesmo que a força seja necessária. No entanto, muitos residentes na ilha se consideram distintamente taiwaneses e não têm interesse em ser integrados à República Popular da China.

No sábado, Lai mergulhou na história para expressar suas vistas, enfatizando que Taiwan já é uma "nação autônoma e independente" conhecida como República da China (ROC). A ROC foi estabelecida após uma revolução nacionalista que derrubou a antiga dinastia imperial chinesa, a Qing, em 1912. Naquela época, Taiwan estava sob o domínio japonês como colônia, que a Qing havia cedido após perder uma guerra para o Japão quase duas décadas antes.

A ROC assumiu o controle de Taiwan em 1945 após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, o governo da ROC se mudou para Taiwan após perder uma guerra civil contra as forças comunistas de Mao Zedong e transferiu a sede da ROC de Xangai para Taipei.

Em Pequim, o PCC assumiu o poder, estabelecendo a República Popular da China (RPC) em 1 de outubro de 1949. As duas entidades têm sido governadas separadamente desde então.

Líderes chineses têm afirmado repetidamente sua meta de controlar eventualmente Taiwan. Xi Jinping, o líder mais assertivo da China em várias décadas, tem intensificado a retórica e a agressão contra a ilha democrática, aumentando assim a tensão através do estreito e gerando preocupações com um possível conflito militar.

Falando em um concerto prévio ao Dia Nacional de Taiwan em 10 de outubro, Lai mergulhou nas histórias políticas de ambos os países para lançar luz sobre suas diferenças.

"Recentemente, nosso vizinho, a República Popular da China, comemorou seu 75º aniversário em 1º de outubro. Em alguns dias, a República da China comemorará seu 113º aniversário", explicou Lai, recebendo aplausos das multidões em um estádio de Taipei.

"Portanto, em termos de idade, é fisicamente impossível para a República Popular da China se tornar a pátria dos povos taiwaneses. Pelo contrário, os povos taiwaneses podem até mesmo servir como os antepassados dos cidadãos da República Popular da China com 75 anos ou mais."

O feriado do dia nacional da China termina na segunda-feira, sem resposta oficial do governo chinês sobre os comentários de Lai.

No entanto, críticas fluíram do maior partido de oposição de Taiwan, o Kuomintang (KMT), que há muito acusa o Partido Progressista Democrático de Lai de agravar irresponsavelmente as tensões com a China.

"O presidente Lai propositalmente invocou a 'República Popular da China' e sua 'teoria da pátria' para provocar conflito político de ambos os lados do Estreito de Taiwan", escreveu Ling Tao, um conselheiro municipal do KMT, em uma postagem no Facebook.

O KMT detém o manto político dos Nacionalistas que recuaram para Taiwan, governaram sob lei marcial por muitos anos e nutriam aspirações de restaurar a ROC no continente. Eles ajustaram-se à transformação de Taiwan em uma democracia e passaram por significativas mudanças ideológicas, incluindo uma inclinação em direção a laços mais próximos com a China comunista.

Líderes políticos em ambos, Taipei e Pequim, costumam usar seus discursos do dia nacional para se comunicar através do Estreito de Taiwan.

Na semana passada, na véspera do 75º aniversário da RPC, Xi reafirmou seu compromisso com a "reunificação" com Taiwan.

"É uma maré inevitável, uma causa justa e a aspiração comum do povo. Ninguém pode deter o ímpeto da história", disse Xi em um jantar de estado no Grande Salão do Povo em Pequim, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

"Taiwan pertence à China. O sangue é mais grosso que a água, e as pessoas de ambos os lados do estreito compartilham uma ascendência comum", declarou, reafirmando sua intenção de opor-se firmemente às "atividades separatistas de independência de Taiwan".

Pequim rotulou Lai como um "separatista perigoso", e as tensões aumentaram nos últimos cinco meses desde a posse de Lai em maio, durante os quais ele instou a China a cessar sua intimidação de Taiwan.

Lai é esperado para fazer seu primeiro discurso do dia nacional como presidente de Taiwan na quinta-feira.

A República Popular da China (RPC), estabelecida em 1949 após a revolução comunista, tem suas origens no continente chinês, enquanto Taiwan estava sob domínio japonês até 1945 e então se tornou parte da República da China (ROC) após a Segunda Guerra Mundial.

Apesar das assertivas da China sobre a soberania de Taiwan, muitos pessoas na ilha se consideram distintamente taiwaneses e não têm interesse em ser integrados à RPC, que é um ponto de contenda nas tensões políticas atuais entre a Ásia e o mundo.

