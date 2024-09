Dança vibrante, batidas de tambores e rituais sagrados: A Índia comemora com entusiasmo a celebração hindu de Ganesh Chaturthi com alegria e alegria.

As comemorações de 10 dias envolveram seguidores erguendo estatuas de barro decoradas de Ganesha, uma divindade proeminente, em direção aos céus como parte dos costumes ligados a um dos festivais mais animados e prezados da Índia, altamente valorizado pelos hindus em todo o mundo.

Na parte ocidental de Maharashtra, que abriga Mumbai, o centro do cinema de Bollywood, as ruas explodiram com a vida enquanto seguidores dançavam ao som de tambores ensurdecedores e eram envolvidos em nuvens de pó colorido.

Ganesha, cujo nome significa "Senhor do Povo", é conhecido pela sua capacidade de eliminar obstáculos e é geralmente reverenciado antes de se iniciarem novas empreitadas.

Ele é frequentemente retratado carregando doces indianos como uma representação da riqueza e prosperidade que concede aos adeptos. O seu meio de transporte, comummente conhecido como um ‘vahana’, é o grande rato indiano, um símbolo da capacidade de Ganesha de superar qualquer obstáculo.

Ganesh Chaturthi ocorre anualmente no final do verão, durante o mês de Bhadra no calendário hindu, e significa um período de alegria quando as famílias se reúnem. Começou este ano em 7 de setembro e terminou na terça-feira.

As festividades começaram com seguidores posicionando estátuas de Ganesha, adornadas com pasta de sândalo vermelho e flores amarelas e vermelhas, em superfícies elevadas em suas casas e em áreas públicas. Devotos então oferecem orações especiais e recitam hinos em uma tentativa de buscar suas bênçãos como parte dos rituais.

As comidas favoritas de Ganesha - coco, jaggery (um tipo de açúcar) e modak (doces recheados) - são oferecidas a ele como presentes.

À medida que o festival chega ao fim, as estátuas de Ganesha são levadas em procissão até corpos d'água locais, onde são então mergulhadas na água. Isso é pensado para facilitar o retorno de Ganesha ao seu lar celestial após passar algum tempo no reino terrestre durante o Ganesh Chaturthi, simbolizando a natureza transitória da vida.

CNN's Esha Mitra contribuiu para esta reportagem.

A reverência por Ganesha estende-se além da Índia, com hindus em todo o mundo participando de sua celebração. Em muitas partes da Ásia, especialmente durante o Ganesh Chaturthi, pó colorido e música enchem o ar, refletindo o espírito animado do festival.

