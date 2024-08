Críticos entre os astrônomos expressam preocupação com o aumento dos satélites Starlink

Após enviar seis versões de teste de seus novos satélites Starlink ao espaço em janeiro, a SpaceX planeja expandir ainda mais sua frota espacial. No entanto, essa expansão está causando preocupação entre astrônomos. Os satélites futuros poderiam brilhar até cinco vezes mais do que os atuais.

A empresa aeroespacial americana SpaceX está planejando expandir sua rede de satélites Starlink. Os satélites futuros, denominados Direct-To-Cell (DTC), não apenas servirão como provedores de rede como os satélites Starlink existentes, mas também poderão ser acessados diretamente por meio de um smartphone, sem a necessidade de uma antena adicional, como nas redes móveis terrestres.

Astrônomos de todo o mundo estão expressando suas preocupações, já que esses satélites DTC poderiam brilhar até cinco vezes mais no céu do que os satélites Starlink atuais, de acordo com pesquisadores da União Astronômica Internacional (IAU) em um recente estudo online.

Em 3 de janeiro, a SpaceX lançou seis versões preliminares dos novos satélites em órbita. Após testes bem-sucedidos, a empresa apresentou um pedido às autoridades reguladoras americanas para permissão para lançar 7.500 satélites DTC, que orbitarão a uma altitude de 340 a 345 quilômetros. Isso levou a IAU a examinar as possíveis consequências dos novos satélites.

Os novos satélites são cerca de cinco vezes mais brilhantes do que os satélites Starlink anteriores

Anthony Mallama e sua equipe do "IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference" reuniram dados de observadores de todo o mundo sobre os seis protótipos já em órbita, além de medidas precisas usando o telescópio robótico MMT9 no Observatório Especial de Astrofísica da Rússia no Cáucaso. No geral, foi constatado que os novos satélites emitem luz até 4,9 vezes mais intensamente do que os satélites Starlink atuais. No entanto, os cientistas enfatizam que essas medidas apenas apresentam uma impressão preliminar, já que ainda não está claro qual é o papel da antena do satélite em sua luminosidade.

A SpaceX poderia diminuir a luminosidade

No passado, a SpaceX trabalhou com astrônomos, implementando várias medidas, como revestimentos menos reflexivos, para reduzir a luminosidade de seus satélites. "Se medidas semelhantes forem aplicadas efetivamente aos satélites DTC, o aumento da luminosidade poderia potencialmente ser diminuído pela metade, para 2,6 vezes", escreve Mallama e sua equipe.

A SpaceX atualmente gerencia mais de 6.000 satélites Starlink em órbita terrestre baixa, planejando ter mais de 34.000 no total. À medida que o número de satélites aumenta, a observação sem interferência torna-se cada vez mais desafiadora para os astrônomos. Por essa razão, a IAU tem operado seu próprio serviço de monitoramento de satélites por dois anos, ajudando astrônomos a planejar suas observações.

