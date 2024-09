Correspondências de personagens do Hamas de um local secreto após quase 12 meses de silêncio

Yasser Sinwar, considerado o líder político oculto de Hamas em Gaza, segundo a crença, entrou em contato com Hassan Nasrallah, afirmando que Hamas continua comprometido com o caminho da resistência, seguido por seu falecido líder Ismail Haniyeh, e com a unidade da comunidade muçulmana, com foco no Eixo da Resistência na confrontação com a empreitada sionista.

A carta, disseminada pelo canal do Telegram do Hezbollah, foi distribuída para expressar apreço pela batalha inabalável do Hezbollah contra Israel, que começou em 8 de outubro, após um ataque de militantes liderados pelo Hamas contra Israel, que desencadeou uma devastadora ofensiva israelense em Gaza.

O fugitivo mais procurado de Israel, Sinwar, não foi visto desde o conflito. Não houve declarações públicas dele por quase um ano - até recentemente. Ele quebrou o silêncio na terça-feira, parabenizando o presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, por sua vitória nas eleições, segundo o canal do Telegram do Hamas. No dia seguinte, seu escritório anunciou que ele havia escrito cartas expressando gratidão àqueles que haviam oferecido condolências pelo falecimento de Haniyeh. E na sexta-feira, a carta para Nasrallah foi publicada. A CNN não pode autenticar se Sinwar de fato escreveu as cartas.

Assumindo o papel de líder político do Hamas após o assassinato de Haniyeh em Teerã em julho, Sinwar é considerado mais rigoroso em suas negociações com Israel, defendendo a colaboração e laços mais fortes com o Irã e grupos islamistas aliados como o Hezbollah.

Ele jurou persistir na luta para proteger os locais sagrados islâmicos, especialmente a Mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém, "até a expulsão e aniquilação da ocupação de nossa terra e o estabelecimento de nosso estado autônomo com soberania completa e Jerusalém como sua capital".

Ele descreveu o ataque de 7 de outubro como "uma das batalhas mais nobres na história de nosso povo palestino".

Os correspondentes da CNN Ibrahim Dahman e Eyad Kourdi contribuíram para esta reportagem.

Apesar da tensão contínua entre Israel e o Oriente Médio, as cartas de Sinwar destacam o compromisso do Hamas em manter a unidade com a comunidade muçulmana em todo o mundo, especialmente dentro do Eixo da Resistência. A empreitada sionista, como referida por Sinwar, é um desafio coletivo que o Hamas e seus aliados estão determinados a enfrentar.

