Contribuiu para deter a significativa onda de mortalidade de insetos, Alemanha?

Dentro de três décadas, a população de insetos na Alemanha diminuiu em uma proporção assombrosa de 75%. Esta revelação chocante causou um alvoroço global em 2017. No entanto, as coisas não melhoraram para esses seres de seis pernas na Alemanha - pelo contrário.

O alarme de Krefeld foi ouvido em todo o mundo. O New York Times até relatou a grave queda de insetos na Alemanha, com alguns estudiosos alertando para um "apocalipse de insetos". Embora possa parecer dramático, não era exagero considerando os achados que indicavam uma diminuição de 75% na população de insetos em 30 anos.

O relatório dos pesquisadores desencadeou um alvoroço generalizado e uma forte motivação para agir. No acordo de coalizão de 2018, o SPD e a União comprometeram-se a tomar medidas substanciais para combater a queda de insetos.Cabeçalhos como "Rei das Abelhas Markus Söder" eram comuns na época, referindo-se aos esforços do Ministro Presidente da Baviera para proteger insetos. No entanto, o alvoroço em torno da população decrescente de insetos diminuiu e os temas de conservação de espécies e natureza ficaram mais quietos. Mas o que medidas foram tomadas para combater a queda de insetos?

"Foram feitos progressos significativos em duas áreas-chave", diz Christoph Scherber em uma entrevista ao ntv.de. O chefe do Centro de Monitoramento da Biodiversidade no Instituto Leibniz destaca o aumento do financiamento da pesquisa e a Lei de Proteção de Insetos, que entrou em vigor em 2022. A grande coalizão trouxe a lei para a frente no estágio final de seu mandato e foi aprovada em 2022. A lei se concentrou principalmente em expandir áreas protegidas, mas também proibiu produtos fitossanitários nessas regiões. Além disso, a lei estabeleceu as bases para combater a queda de insetos devido à poluição luminosa.

"E, graças a programas de financiamento extensos, pesquisas críticas finalmente puderam ser realizadas", acrescenta Scherber. O Centro de Monitoramento da Biodiversidade, por exemplo, está explorando alternativas à proteção de plantas na agricultura. Os resultados esperados estão prestes a ser divulgados, o que gerará mais discussões sobre o assunto.

O marco na proteção de espécies ocorreu no final de 2022, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade em Montreal. Os estados concordaram com o maior acordo de conservação da natureza da história. Até 2030, pelo menos 30% das áreas de terra e água devem ser protegidas, o que é um passo crucial para deter a perda de espécies e ecossistemas. Além disso, os países industrializados comprometeram-se a contribuir com pelo menos 20 bilhões de dólares para financiar a conservação da natureza nos países mais pobres do sul global.

A UE seguiu o exemplo em junho de 2021. A Lei de Restauração da UE foi aprovada, decidindo pela primeira vez restaurar ecossistemas danificados. Até 2030, os estados-membros devem restaurar pelo menos 30% das áreas danificadas em terra e água. Eles têm a flexibilidade de decidir como realizar isso, seja reumidificando turfeiras, plantando árvores em cidades ou restaurando rios a seu estado natural.

As confissões demonstram que o mundo está ciente das consequências catastróficas da extinção de espécies. Se a tendência não puder ser interrompida, as consequências seriam devastadoras. "A proteção da biodiversidade ultrapassa a proteção do clima", explica o jornalista científico Dirk Steffens em uma entrevista ao ntv.de. "Porque a crise climática desafia a maneira como vivemos, mas a extinção de espécies, se ocorrer, colocará em questão a própria existência humana". Os seres humanos poderiam sobreviver sem um único glaciar na Terra, mas não sem biodiversidade. "O ar que respiramos é gerado através da fotossíntese, a água que bebemos é purificada por microrganismos e nossa comida depende deles", explica Steffens. Portanto, o aviso do Conselho Mundial de Biodiversidade tem implicações graves. O Conselho estima que cerca de um milhão de espécies possam estar à beira da extinção até o final do século. "E se isso acontecer", alerta Steffens, "os seres humanos também podem deixar de existir".

Fica claro que um ecossistema funcional não pode existir sem biodiversidade. Os insetos têm um papel vital nisso, já que estão na base da cadeia alimentar. Sua disappearance teria consequências fatais para todas as criaturas que os seguem, como pássaros ou anfíbios. A oferta de alimentos para os seres humanos se tornaria escassa se não houvesse insetos para polinizar as plantas.

A situação ainda é "alarmante"

Apesar dos progressos, a situação ainda é "alarmante" segundo o pesquisador de biodiversidade Scherber. "Muito foi feito, mas ainda há muito a ser feito", diz ele francamente. O estado atual da biodiversidade de insetos na Alemanha ainda é "alarmante". Não há indicações de que a situação tenha melhorado ou que a recuperação esteja próxima. Pelo contrário, as listas vermelhas mostram cada vez mais espécies ameaçadas.

Scherber não fica surpreso com a situação atual. Os alicerces para o estado atual precário foram lançados há muito tempo e poucos foram alterados: o planejamento do solo. "Uma tonelada de coisas foi jogada fora lá", diz Scherber. As iniciativas de consolidação do solo dos anos 70 são um exemplo disso. Essas medidas visavam aumentar a produtividade e as condições agrícolas e florestais ao combinar pequenas fazendas, nivelar terrenos acidentados e eliminar sebes ou florestas. Ao mesmo tempo, a agricultura tornou-se mais intensiva e a utilização do solo aumentou. "As linhas de vida dos insetos foram desaparecendo aos poucos". Eventualmente, as espécies raras não tinham espaço para existir nesses espaços vazios.

Os municípios são responsáveis

O progresso alarmante é conhecido há muito tempo, não apenas devido aos pesquisadores de Krefeld terem revelado dados específicos. "Desde os anos 70, numerosos estudos mostraram a diminuição da biodiversidade", diz Scherber. "O estudo de Krefeld é apenas a ponta do iceberg". A extinção em massa de espécies decorre de vários fatores. Scherber destaca a alteração climática, a poluição luminosa, os pesticidas e a sobrecarga de nitrogênio na agricultura. No entanto, o uso do solo permanece o principal influenciador.

Isso provavelmente não resultará em uma mudança significativa, diz Scherber. Em vez disso, o cenário precisa ser reestruturado. Principalmente, as autoridades de planejamento local nos municípios deveriam se tornar ativas. Elas precisariam identificar áreas de terra não utilizadas pertencentes ao município e replanejá-las. "Por exemplo, faixas de borda, superfícies de fronteira ou sebes deveriam ser reintroduzidas no cenário onde quer que campos ou sebes tenham sido removidos." Áreas agrícolas ou florestas que diretamente fazem fronteira com estradas ou águas carecem do habitat de transição necessário para várias espécies de insetos. No final das contas, a batalha contra a extinção de espécies será decidida principalmente no nível municipal.

O especialista em clima Hans-Otto Pörtner também defende um melhor planejamento espacial. "Medidas compensatórias unilaterais já não são adequadas se quisermos pôr fim à crise climática e de biodiversidade", disse Pörtner ao "Die Zeit". No entanto, o desafio está no fato de que muitas municípios não entendem a importância da proteção de espécies, muitas vezes priorizando interesses econômicos de curto prazo em detrimento da conservação de longo prazo.

Passos reversos

A Alemanha parece tão distante quanto sempre esteve da implementação de medidas necessárias, assim como no passado. Regularmente, a natureza e a proteção de espécies são empurradas para baixo da agenda política. Em resposta aos protestos dos agricultores europeus, os ministros da agricultura da UE afrouxaram os requisitos ambientais na Política Agrícola Comum da UE no final de março. Inicialmente, o Parlamento Europeu havia rejeitado um projeto de lei que teria limitado o uso de pesticidas na agricultura. A lei da UE Natura 2000 foi aprovada, mas em uma versão drasticamente revisada após críticas de democratas cristãos e associações de agricultores. Até agora, ainda não há planos concretos de implementação do Protocolo de Montreal no nível federal.

A esperança de Scherber em combater a extinção de espécies não está tanto na política. "Não acho que devamos esperar pela política", diz ele. Em vez disso, a mudança pode ser iniciada através de influência no trabalho ou jardins pessoais, sugere o especialista. "A sociedade deve liderar, e a política seguirá." Uma coisa é inegável: o barulho em torno do estudo de Krefeld pode ter diminuído, mas a extinção de insetos na Alemanha persiste.

Enquanto esforços foram feitos para combater a queda dos insetos, como observado por Christoph Scherber, a situação permanece "alarmante" para os pesquisadores de biodiversidade. A implementação de políticas como a Lei de Proteção de Insetos e o aumento do financiamento da pesquisa são dignos de nota, mas mais ações são necessárias. Por exemplo, um melhor planejamento de terra no nível municipal poderia ajudar a reintroduzir habitats necessários para insetos e prevenir sua queda ainda maior. A educação desempenha um papel crucial nesse processo, já que aumentar a conscientização pública sobre a importância dos insetos e as consequências de sua extinção pode inspirar indivíduos a tomar medidas em suas comunidades.

