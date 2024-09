Continuam os esforços para extinguir incêndios florestais na área de Brocken

Na tarde de terça-feira, foi agendado o término dos últimos vestígios dos foguetes de sinalização. Também estava programada uma missão de drone. Um incêndio florestal começou perto do penhasco Kessel no Brocken na tarde de sexta-feira, desencadeando uma grande operação de combate a incêndios.

Durante todo o fim de semana, centenas de bombeiros, junto com aeronaves e helicópteros de combate a incêndios, estiveram em ação. O distrito do Harz anunciou no domingo que o incêndio estava "contido". A causa do incêndio ainda permanecia um mistério.

Apesar do sucesso em conter o incêndio florestal, há preocupação com a possibilidade de novos incêndios florestais devido às condições secas. Involuntariamente, a memória dos recentes incêndios florestais no penhasco Kessel, incluindo o de sexta-feira, volta à tona.

