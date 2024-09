Contestar uma decisão fiscal determinada: questões de tempo

Apesar de a taxa de juros para pagamentos e reembolsos fiscais ter sido reduzida para 1.8% após a avaliação do Tribunal Constitucional Federal (BVerfG) de que era excessivamente alta em 2021, a taxa anual de seis por cento ainda é aplicada para prorrogações e suspensões. No entanto, o BVerfG pode em breve questionar essa regulamentação.

Se você foi cobrado uma taxa de juros de seis por cento pela autoridade fiscal por uma prorrogação ou suspensão, é recomendável contestar essa cobrança apresentando uma impugnação contra a notificação. Esta é a orientação da Federação dos Contribuintes.

Em um caso específico (Az.: VIII R 9/23), um contribuinte foi obrigado a pagar mais de 12.500 euros em juros como parte de um processo de suspensão, o que corresponde à taxa anual de seis por cento. A autoridade fiscal tem o direito de cobrar essas taxas de juros se houver uma disputa entre eles e o contribuinte, e a execução da notificação fiscal estiver suspensa até uma decisão final da corte. No entanto, o contribuinte contestou o valor da taxa de juros.

Apresente uma impugnação em relação ao caso em andamento

Dado que o caso ainda está em andamento no BVerfG, aqueles afetados devem tomar medidas. Pode ser benéfico apresentar uma impugnação contra notificações não finais, referindo-se ao caso em andamento, e solicitar a suspensão do processo. Isso manterá a notificação fiscal ativa, permitindo que a autoridade fiscal faça ajustes após a conclusão do procedimento judicial.

Esta decisão afetará os juros para suspensões e prorrogações, bem como os juros de pagamento tardio para impostos em atraso e os juros do processo sobre os montantes de reembolso.

Importante observar: Os juros sobre pagamentos tardios não podem ser deduzidos dos impostos.

Se o BVerfG algum dia encontrar problemas com a taxa de juros de seis por cento para prorrogações e suspensões, qualquer impugnação apresentada antes dessa decisão pode precisar ser revista. Os assuntos legais envolvendo taxas de juros e pagamentos fiscais são complexos, e buscar aconselhamento de um especialista em impostos pode ser benéfico.

Leia também: