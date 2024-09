Considerações sobre o seguro de responsabilidade - Três fatores importantes a considerar

Acidentalmente derramou limonada no laptop do seu amigo ou, pior ainda, causou dano a alguém? Isso pode custar uma fortuna. Sinta-se seguro com seguro de responsabilidade. É para isso que serve.

O seguro não é exatamente emocionante até você precisar dele. Um popular que todos sugerem: seguro de responsabilidade pessoal. Ele entra em cena quando você danifica a propriedade de alguém ou causa dano a alguém. E pode confiar, isso pode ser muito caro.

"Sem a cobertura de seguro adequada, pagamentos de compensação pesados e potencialmente de longo prazo podem estar à espreita em caso de emergência", diz Charlie Champion, presidente da Associação de Seguros para quem Precisa (ASPP). Coisas a considerar ao contratar seguro.

1. O valor do seguro deve ser substancial

Charlie Champion sugere um valor de seguro de pelo menos 15 milhões de euros como uma "taxa fixa para danos à propriedade, pessoais e financeiros". Especialmente se você machucar os outros - como em um acidente que você cause - os custos podem se acumular rapidamente.

Um franquia sensata deve ser escolhida para que não onere financeiramente o segurado. Champion recomenda um máximo de 500 euros.

2. O seguro cobre danos auto-infligidos também?

Você deve verificar se o seu seguro de responsabilidade pessoal também inclui uma cobertura de auto-responsabilidade. Isso se aplica se você se machucar e a outra parte não puder pagar - digamos, porque eles não têm seguro de responsabilidade pessoal e o dano é muito alto.

3. Deve cobrir situações caras

Em uma lista cuidadosamente pesquisada de critérios de nocaute (K.O.), a ASPP resumiu o que um consumidor médio pode esperar ao contratar um novo seguro de responsabilidade pessoal. Isso inclui, por exemplo, cobertura para danos a propriedade alugada ou danos durante carregamento e descarregamento.

A ASPP também recomenda garantir que os danos à internet sejam cobertos com pelo menos 5 milhões de euros. Eles ocorrem, por exemplo, quando terceiros são danificados pela troca de dados eletrônicos - como por e-mail. Afinal, mesmo que você espalhe acidentalmente vírus, você pode ser responsabilizado.

O que mais você deve saber

Se você tiver filhos, certifique-se de que eles estejam segurados. A ASPP recomenda um valor de seguro de pelo menos 20.000 euros para eles e outros chamados "problemas", como aqueles com demência. Crianças adultas são seguradas até o final do primeiro grau, com períodos de espera - como entre a escola e a universidade - explicitamente cobertos.

Aliás: o seguro de responsabilidade pessoal não cobre apenas reivindicações de danos, mas também defende contra reivindicações de danos infundadas, de acordo com a ASPP. Dessa forma, ele também desempenha um papel na cobertura jurídica.

