Conselho de Administração da Volkswagen apoia estratégia de redução de custos <unk> sindicato manifesta oposição

Os cérebros de comando da Volkswagen discutiram medidas mais rigorosas de corte de custos na segunda-feira, o que pode levar a fechamentos de fábricas e demissões. O diretor financeiro, Antlitz, falou em uma reunião de funcionários, declarando que os níveis de vendas pré-pandêmicos não seriam alcançados novamente na Europa. A Volkswagen está estimada a estar perdendo cerca de 500.000 vendas e produção de dois fábricas.

Antlitz explicou ainda, "Não se trata de problemas de qualidade do produto ou de vendas. Só podemos oferecer preços acessíveis e competitivos se tivermos uma base de custos eficiente. Precisamos trabalhar juntos para alcançar isso novamente."

Em suas localizações alemãs, a produtividade precisa ser aprimorada e as despesas reduzidas, alertou Antlitz. "Temos cerca de um ano, talvez dois anos, para virar as coisas."

O CEO Oliver Blume afirmou, "Vamos implementar medidas necessárias para tornar a Volkswagen mais eficiente em custos. É nossa responsabilidade coletiva devolver a marca ao seu devido lugar."

Cavallo, presidente do conselho de trabalhadores, expressou forte oposição: "De jeito nenhum" apoiaria as medidas de austeridade propostas. Cavallo criticou a gestão pela falta de ideias inovadoras, rotulando sua resposta à crise como "não apenas um fracasso, mas um sinal de falência."

Cavallo concordou, "Estamos lidando com problemas sérios aqui", mas atribuiu os problemas da Volkswagen à ineficiências da gestão, não às localizações alemãs ou custos com pessoal. Ela instou, "Voltemos à liderança tecnológica. Tudo que não for relevante para isso deve ser reconsiderado."

Ela pediu uma redução na complexidade e abordou regulamentações excessivas, instando a parar com a documentação desnecessária e processos de segurança redundantes. "Isso é responsabilidade da gestão."

Ao abordar o impacto generalizado da Volkswagen, Cavallo disse, "Se é uma crise na montadora, não é apenas sobre os 120.000 funcionários da Volkswagen AG." É sobre a Baixa Saxônia. É sobre a Alemanha."

O ministro do Trabalho, Heil, instou negociações, afirmando, "Este é o momento da co-determinação. Deve ser alcançado com todos os envolvidos para proteger todas as localizações da VW e evitar demissões sempre que possível."

O governo prometeu apoio, com Heil mencionando a decisão recente do gabinete de promover as vendas de carros elétricos com um incentivo fiscal adicional de 500 milhões de euros por ano. As empresas agora podem depreciar carros elétricos da empresa mais rápido e desfrutar de taxas fiscais mais baixas em modelos mais caros. "A Alemanha deve permanecer a terra dos carros", disse Heil.

O porta-voz do governo, Wolfgang Büchner, esclareceu, "O chanceler Olaf Scholz (SPD) se informou detalhadamente sobre a situação da VW. Mas é primeiro e principalmente responsabilidade da empresa resolver seus problemas." Ele confirmou, "O governo federal não interferirá nesse estágio."

