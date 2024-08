Conclusão da retirada das tropas alemãs de Niamey, capital do Níger

Fontes indicam que pessoal militar alemão está prestes a pousar na base aérea de Wunstorf em uma noite de sexta-feira. O Spiegel foi o primeiro a noticiar essa informação, embora o Ministério da Defesa da Alemanha tenha inicialmente mantido sigilo sobre ela. De acordo com a declaração de Kiaou, cinco aviões de carga transportaram 60 soldados e 146 toneladas métricas de equipamentos.

Inicialmente, Alemanha e Níger haviam concordado com um acordo interino para a base de apoio de Niamey, mas esse acordo estava previsto para terminar em 31 de agosto.

No entanto, a nova proposta do governo do Níger para um novo contrato não atingiu as expectativas em Berlim. Um ponto de contenda importante foi a remoção da imunidade de processo para soldados estacionados lá.

Em contrário ao anúncio do Ministério da Defesa de julho do ano passado, que pôs fim às relações militares com o Níger, Kiaou afirmou que ambas as partes estão determinadas a preservar suas relações militares. No entanto, o golpe militar que depôs o presidente democrático Mohamed Bazoum no ano passado levou os governos do Níger, Mali e Burkina Faso a se afastarem do Ocidente e se aproximarem da Rússia.

A presença militar da Alemanha no Mali chegou ao fim no ano passado. A perda da base no Níger aumenta os desafios da Alemanha em manter uma presença na região do Sahel, economicamente frágil e instável.

