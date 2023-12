Como ver a "lua fria" de Natal - a última lua cheia do ano

A lua cheia de dezembro poderá aparecer totalmente redonda a olho nu já no domingo e continuará a iluminar o céu noturno durante algumas noites, depois de atingir a sua plenitude máxima na terça-feira às 19:33, segundo o Old Farmer's Almanac.

Nomear a primeira lua cheia do inverno

A lua cheia deste mês é também conhecida como a "lua fria", um termo cunhado pelos nativos americanos - especificamente o povo Mohawk - em referência às temperaturas mais frias tipicamente associadas a dezembro no Hemisfério Norte. (Embora as alterações climáticas estejam rapidamente a tornar os meses de inverno mais quentes).

Outros nomes para a última lua cheia do ano incluem a "Lua da Neve", a "Lua do Fazedor de inverno" e até a "Lua em que os veados perdem os seus chifres", uma alusão ao facto de os chifres de muitas espécies de veados - incluindo veados, alces, alces e caribus - começarem a cair por esta altura, quando a época de reprodução chega ao fim. No próximo ano, os animais voltam a produzir um novo conjunto, normalmente maior.

(De notar que apenas as caribus fêmeas mantêm os seus chifres na altura do Natal. E isso significa que as renas do Pai Natal, que são caribus domesticados, podem ser identificadas como fêmeas).

Ver o espetáculo

A lua cheia deste mês será também a primeira a aparecer desde o solstício de inverno, que ocorreu a 21 de dezembro e marca o dia mais curto do ano.

"A Lua do solstício de inverno percorre o caminho mais alto ao longo do céu e fica acima do horizonte mais tempo do que qualquer outra Lua - por isso, é a noite mais longa", de acordo com o Almanaque.

E porque a lua cheia e fria está a ocorrer tão perto do solstício, as noites longas oferecerão amplas oportunidades de observação.

Os observadores do céu podem vislumbrar a enorme lua em qualquer lugar com uma visão clara do céu. No entanto, para uma melhor visualização, os observadores podem procurar vistas desobstruídas do horizonte.

Fonte: edition.cnn.com