Como observar as Quadrântidas, a primeira chuva de meteoros do ano

A chuva deverá atingir o seu pico durante a noite entre 3 e 4 de janeiro, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros. Os observadores do céu no Hemisfério Norte podem ver melhor a chuva entre o final da noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

Os meteoros são restos de asteróides quebrados e partículas de cometas que se espalham em rastos de poeira que orbitam o sol. Todos os anos, a Terra passa por estes rastos de detritos, e os pedaços de poeira e rocha criam exibições coloridas e ardentes chamadas chuvas de meteoros, à medida que se desintegram na atmosfera da Terra.

A chuva Quadrantid é notoriamente difícil de observar devido ao seu breve pico de seis horas. O pico tem uma duração limitada em comparação com a maioria das chuvas de meteoros, que atingem o pico durante dois dias, porque a chuva tem apenas um fino fluxo de partículas e a Terra passa rapidamente pela concentração mais densa dessas partículas num ângulo perpendicular, de acordo com a NASA.

As previsões para o pico da chuva variam das 4h às 10h ET (9h às 15h no horário universal coordenado), mas os meteoros serão visíveis durante horas antes. A American Meteor Society recomenda que os meteoros sejam observados da 1h às 5h da manhã, hora local, para quem estiver na América do Norte.

A hora mais cedo favorece os observadores ao longo da costa leste da América do Norte e a hora mais tarde é mais favorável para os observadores no Havai e no Alasca. As Quadrântidas normalmente não são visíveis no Hemisfério Sul porque o ponto radiante da chuva não se eleva tão alto no céu antes do amanhecer.

Consulte o site da Time and Date para saber quais são as suas hipóteses de ver o evento.

O que vai ver

O pico pode incluir mais de 100 meteoros visíveis por hora. Poderá até vislumbrar algumas bolas de fogo durante a chuva de meteoros, que são explosões brilhantes de luz e cor associadas a partículas maiores que permanecem mais tempo do que as típicas réstias de meteoros, de acordo com a NASA.

Fique de olho no céu de norte a nordeste. Fique de pé ou sentado com a lua às suas costas a partir das 2 da manhã, hora local, e observe o céu durante pelo menos uma hora, aconselha a American Meteor Society.

A visibilidade dependerá de qualquer intempérie invernal no Hemisfério Norte. E a lua estará cerca de 51% cheia, o que pode afetar a visibilidade da chuva, mas a sociedade recomenda que se tente bloquear a lua com uma árvore ou um edifício.

Se vive numa zona urbana, pode querer ir de carro para um local que não esteja cheio de luzes brilhantes da cidade. Se conseguir encontrar uma área não afetada pela poluição luminosa, os meteoros poderão ser visíveis a cada dois minutos, desde o final da noite até ao amanhecer.

Encontre uma área aberta com uma vista ampla para o céu. Certifique-se de que tem uma cadeira ou um cobertor para poder olhar diretamente para cima. E dê aos seus olhos cerca de 20 a 30 minutos para se adaptarem à escuridão - sem olhar para o telemóvel - para que os meteoros sejam mais fáceis de detetar.

Origens invulgares

Se o nome da chuva de meteoros soa estranho, é provavelmente porque não soa como se estivesse relacionado com uma constelação. Isso deve-se ao facto de a constelação homónima das Quadrântidas já não existir - pelo menos, não como constelação reconhecida.

A constelação Quadrans Muralis, observada e anotada pela primeira vez em 1795 entre Boötes e Draco, já não está incluída na lista de constelações modernas da União Astronómica Internacional porque é considerada obsoleta e já não é usada como ponto de referência para a navegação celeste, de acordo com o EarthSky.

Tal como a chuva de meteoros Geminídeas, as Quadrântidas provêm de um asteroide misterioso ou "cometa rochoso", em vez de um cometa gelado, o que é invulgar. Este asteroide em particular é o 2003 EH1, que demora 5,52 anos a completar uma órbita à volta do Sol e mede 3,2 quilómetros de diâmetro.

Mas os astrónomos acreditam que um segundo objeto, o Cometa 96P/Machholz, pode contribuir para a chuva, segundo o EarthSky. O cometa orbita o Sol a cada 5,3 anos.

Os cientistas pensam que um cometa maior foi gravitacionalmente ligado ao Sol numa órbita curta por volta de 2000 a.C.. O cometa deixou para trás meteoritos durante anos antes de se separar, algures entre os anos 100 e 950. Como resultado, o cometa deixou para trás muitos descendentes celestes conhecidos coletivamente como o Complexo Machholz, que inclui os corpos progenitores da chuva de meteoros Quadrântidas, o cometa 96P/Machholz e o asteroide 2003 EH1, bem como dois grupos diferentes de cometas e oito chuvas de meteoros, de acordo com o EarthSky.

Chuvas de meteoros de 2024

Após as Quadrântidas, há uma pequena pausa na atividade das chuvas de meteoros, e a próxima só ocorrerá em abril.

Lirídeas: 21-22 de abril

Eta Aquáridas: 4 e 5 de maio

Aquáridas do delta do sul: 29-30 de julho

Alfa Capricornídeas: 30-31 de julho

Perseidas: 11-12 de agosto

Draconídeas: 7-8 de outubro

Oriónidas: 20-21 de outubro

Taurídeas do Sul: 4 e 5 de novembro

Taurídeas do Norte: 11-12 de novembro

Leónidas: 17-18 de novembro

Geminídeas: 13-14 de dezembro

Ursídeas: 21-22 de dezembro

Luas cheias e superluas

Doze luas cheias ocorrerão durante 2024, e os eventos lunares de setembro e outubro também serão considerados superluas, de acordo com o EarthSky.

As definições de superlua podem variar, mas o termo geralmente denota uma lua cheia que está mais perto da Terra do que o normal e, portanto, aparece maior e mais brilhante no céu noturno. Alguns astrónomos dizem que o fenómeno ocorre quando a lua está a 90% do perigeu - a sua aproximação mais próxima da Terra em órbita.

A lua cheia de cada mês está associada a um nome específico, de acordo com o Farmers' Almanac. Mas as luas cheias têm uma variedade de nomes e significados, de acordo com as diferentes tribos indígenas.

Aqui estão as luas cheias de 2024:

25 de janeiro: Lua do lobo

24 de fevereiro: Lua de neve

25 de março: Lua das minhocas

23 de abril: Lua cor-de-rosa

23 de maio: Lua das flores

21 de junho: Lua de morango

21 de julho: Lua do corço

19 de agosto: Lua do esturjão

17 de setembro: Lua das colheitas

17 de outubro: Lua do caçador

15 de novembro: Lua do castor

15 de dezembro: Lua fria

Eclipses solares e lunares

Vários eclipses ocorrerão em 2024, incluindo dois tipos de eclipses lunares e dois tipos de eclipses solares, de acordo com o Old Farmer's Almanac.

O mais esperado destes eventos é o eclipse solar total que ocorrerá a 8 de abril, que será visível para quem estiver no México, Estados Unidos e Canadá. Um eclipse solar total ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol, bloqueando completamente a face do sol.

As pessoas dentro do caminho da totalidade, ou locais onde a sombra da lua cobrirá completamente o sol, verão um eclipse solar total. As pessoas fora do caminho da totalidade ainda poderão ver um eclipse solar parcial, no qual a lua apenas obscurece parte da face do sol.

Um eclipse solar total só voltará a ser visível na área contígua dos EUA em agosto de 2044.

Um eclipse solar anular ocorrerá no céu a 2 de outubro sobre partes da América do Sul. Este tipo de eclipse é semelhante a um eclipse solar total, exceto que a lua está no ponto mais afastado da sua órbita em relação à Terra, pelo que não consegue bloquear completamente o sol. Em vez disso, os eclipses solares anulares criam um "anel de fogo" no céu, uma vez que a luz ardente do Sol envolve a sombra da Lua.

Entretanto, um eclipse lunar penumbral será visível para muitas pessoas na Europa, Norte e Leste da Ásia, Austrália, África, América do Norte e América do Sul entre 24 e 25 de março.

Um eclipse lunar, que faz com que a Lua pareça escura ou ofuscada, ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de forma a que a Lua passe para a sombra da Terra. Um eclipse lunar penumbral é mais subtil e ocorre quando a lua se move através da sombra exterior, ou penumbra, da Terra.

Um eclipse lunar parcial, quando a Terra se move entre o sol e a lua cheia sem estar perfeitamente alinhada, aparecerá sobre a Europa e grande parte da Ásia, África, América do Norte e América do Sul entre 17 e 18 de setembro.

Consulte o sítio Web da Time and Date para saber quando é que cada um destes eclipses ocorrerá.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com