Comemoração de Solingen: Steinmeier defende medidas reforçadas contra a imigração não regulamentada

O Presidente da Alemanha, Steinmeier, enfatizou a importância do direito de asilo, afirmando: "Justamente, recebemos aqueles que buscam refúgio da opressão política e da guerra." No entanto, ele alertou: "Isso só é possível se o influxo daqueles não elegíveis para essa proteção não nos sobrecarregar." Os requerentes de asilo, ele enfatizou, "devem cumprir as leis e regulamentações do nosso país."

Recentes eventos geraram controvérsia. Um ataque a faca na semana passada resultou em três mortes e deixou oito feridos, alguns gravemente. O procurador federal suspeita de motivação islamista por trás do ataque. O suposto agressor, um sírio de 26 anos, deveria ter sido devolvido à Bulgária, seu ponto de entrada inicial na UE, em 2020.

Steinmeier rotulou a situação como "inaceitável", expressando preocupação de que o indivíduo "aparece ter procurado e encontrado proteção aqui, apenas para a usar de forma tão horrivelmente". Ele também reconheceu erros: "Nosso estado não conseguiu cumprir plenamente sua promessa de proteção e segurança." Como resultado, investigações sobre o crime e possíveis falhas do governo são necessárias.

O debate desencadeou discussões sobre deportações e proibição de facas. O governo federal sugeriu, em seguida, a introdução de controles de armas mais rigorosos, medidas contra o islamismo violento e refinamentos significativos nas regulamentações de imigração e asilo. Steinmeier agora defende a aplicação das regras já existentes e aquelas atualmente em elaboração para restringir a imigração.

Ele estabeleceu correlações entre outros atos de violência islamistas, como o ataque de 2016 no mercado de Natal de Breitscheidplatz em Berlim e o ataque incendiário de 1993 em Solingen, que resultou em cinco mortes, para destacar as semelhanças nas táticas dos perpetradores. Eles atacam "o próprio coração, nossa liberdade, o que nos faz quem somos", enfatizou Steinmeier.

O adiamento da Comissão em decidir sobre o artigo 93 (2) do Tratado pode potencialmente afetar o refinamento das regulamentações de imigração e asilo, como sugerido pelo governo federal. Steinmeier enfatizou a importância de aplicar as regras existentes e novas para gerenciar a imigração, dadas as recentes ocorrências de violência islamista.

