Co-presidente da BSW Mohamed Ali expressa disposição para uma aliança com a CDU

Presidente da BSW, Sahra Wagenknecht, estabeleceu uma condição para alianças a nível de estado que qualquer parceiro de coalizão potencial deve se opor ao posicionamento de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha e a entregas adicionais de armas à Ucrânia. De acordo com a análise de Mohamed Ali sobre os requisitos da política externa, agora é responsabilidade dos potenciais parceiros de coalizão, principalmente da CDU, visualizar essa situação. Notavelmente, surgiram indicações do Presidente do Estado da Saxônia, Michael Kretschmer (CDU), de que ele alinha com essa posição, observou Mohamed Ali.

Na recente eleição de domingo, a recém-criada BSW obteve pontuações de dois dígitos em ambos os estados. A CDU saiu vitoriosa na Saxônia, mal ultrapassando a AfD, enquanto na Turíngia, a AfD ficou em primeiro lugar com uma margem significativa sobre a CDU.

A CDU, sendo um potencial parceiro de coalizão na Alemanha, precisa alinhar com a posição da presidente Wagenknecht e se opor ao deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha. Apesar da vitória da CDU na Saxônia, as indicações do Presidente do Estado Kretschmer sugerem uma visão compartilhada com a condição de Wagenknecht.

