Sumário

Hyrox: Misturando Treinamento Físico com Corrida

Krav Maga: Arte Marcial de Origem Israelense

CrossFit: A Sinergia de Resistência e Força

Swim Run: Esportes de Aventura em Terra e Água

Paddle Tennis: Popular nos EUA, Ganhando Reconhecimento Aqui

- Cinco esportes desafiadores que produzem impacto tangível

Há um princípio fundamental para entusiastas de esportes: deve ser divertido. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes esse aspecto é negligenciado. Eu pratico exercícios até cinco vezes por semana, não por obrigação, mas porque me diverto. Seja pedalando, levantando peso ou correndo eventualmente, o importante é que eu tire prazer das minhas atividades físicas. Meu caminho para a prática regular de exercícios não foi fácil; foi cheio de tentativas fracassadas e longos períodos de parada. Não foi até que eu descobri esportes adequados para mim e meu estilo de vida que eu me tornei um atleta consistente. Embora eu gostaria de jogar tênis regularmente, minha agenda não permite. Além disso, dançar parece uma atividade saudável, mas não seria divertido para mim.

Ao longo dos anos, escrevi extensivamente sobre tendências de fitness. A motivação para exercitar-se tem tomado diversas formas, como "você deve", "você deveria" e "é saudável para você". No entanto, tenho certeza de que essas persuasões não instilaram um hábito regular de exercícios em ninguém. A verdade inversa está na "diversão". Para descobrir sua verdadeira paixão pelos esportes, você deve explorar várias possibilidades. Para enviar alguma inspiração, reunimos cinco esportes que achamos que merecem tentativas.

Hyrox: Misturando Treinamento Físico com Corrida

Atrás do nome está um esporte relativamente novo, co-criado pelo campeão olímpico de hóquei Moritz Fürste, que questionou a falta de uma competição para entusiastas de fitness. A resposta foi o Hyrox. Em seu cerne, há uma corrida de fitness, que agora percorre diversas cidades ao redor do mundo. Os atletas embarcam em uma corrida de 8 km, intercalada com 1 km em um ergômetro de esqui, empurrando e puxando um trenó pesado, 80 metros de agachamentos com pulo, 1000 metros de remo, 200 metros com duas halteres pesadas, 100 metros de agachamentos com um peso ao redor do pescoço e, finalmente, arremessando uma bola medicinal em um alvo 75 vezes a uma altura de 3 metros. Parece assustador? Com certeza.

No entanto, é explicitamente projetado para todos, desde que o participante tenha um nível básico de fitness, possa correr e pular. Não há limite de tempo ou vagões nas corridas, e cerca de 99% dos participantes completam o percurso. Os mais rápidos o completam em menos de uma hora, enquanto os mais lentos levam quase cinco horas. Até mesmo pessoas com mais de 70 anos participam, e cada desempenho é comemorado.

O sucesso da série de corridas Hyrox é impressionante. Os eventos esgotam rapidamente, e numerosos estúdios de fitness oferecem cursos para se preparar melhor para a corrida. Como tanto força quanto resistência são necessárias, esse esporte oferece um treino completo.

Krav Maga: Arte Marcial de Origem Israelense

O Krav Maga é uma arte marcial de defesa pessoal que originou-se em Israel. Traduzido como "combate de contato" em hebraico, essa modalidade abrange técnicas de golpes e chutes, lutas corpo a corpo, alavancas e lutas no chão. Para apreciar verdadeiramente essa disciplina, é preciso certa brutalidade. O Krav Maga tem suas raízes no exército israelense e desde então se espalhou pelo mundo. O Krav Maga melhora a resistência, a força e o tempo de reação. Também testa a mente, já que muitos exercícios são realizados sob estresse, simulando situações ameaçadoras, das quais é preciso então escapar. Claro, faz suar, mas também gera muita adrenalina.

CrossFit: A Sinergia de Resistência e Força

Para aqueles que procuram um treino que combine resistência e força, o CrossFit é ideal. Esse esporte vem dos EUA e é atualmente muito popular. Ele integra de forma fluida o treinamento de resistência e força em sessões de uma hora, sob a orientação de treinadores. Nasceu nos anos 90 nos EUA como um método de treinamento para bombeiros, soldados e policiais, e depois ficou conhecido como CrossFit. Hoje, estima-se que cerca de cinco milhões de pessoas ao redor do mundo pratiquem o treinamento CrossFit.

Esse treino para todo o corpo envolve agachamentos, flexões, remadas, arremessos de bola na parede, tudo compactado em sessões intensas. O treinamento intervalado no estilo CrossFit é intenso, mas também eficiente, já que minimiza a perda muscular, uma ocorrência natural à medida que envelhecemos. Quanto antes começarmos, melhor.

Swim Run: Esportes de Aventura em Terra e Água

Poucas pessoas já ouviram falar desse esporte, e entender sua complexidade é razoável. Mas a diversão é imensa. O Swim Run é um esporte de resistência que abrange disciplinas de natação e corrida. O conceito nasceu de uma aposta para navegar ilhas. O princípio é simples: corra até chegar a um lago, então nade através dele.

Desde 2006, competições de Swim Run acontecem, incluindo um evento anual em Estocolmo, onde os participantes enfrentam várias ilhas e nadam distâncias variadas. A distância total de natação é de dez quilômetros, e a distância de corrida é de 65 quilômetros. No entanto, numerosos eventos ocorrem na Alemanha. Nadar além desses eventos requer treinamento com um parceiro para oferecer assistência em emergências na água.

Paddle Tennis: Em Ascensão nos EUA, Ganhando Popularidade Aqui

O paddle tennis, também conhecido como paddleball, é um esporte que vem ganhando popularidade nos Estados Unidos e agora está se espalhando para outros lugares. É jogado em uma quadra menor que a de tênis, com raquetes maiores e uma bola de plástico mais leve. O objetivo é atingir a bola na superfície adversária, e o jogo pode ser jogado individualmente ou em duplas. É um esporte fácil de aprender e oferece um bom exercício, além de ser divertido para jogar com amigos e família.

Como um ex-entusiasta do tênis, descobri uma nova paixão por esse jogo. O conceito é semelhante ao tênis, mas envolve quadras menores com raquetes compactas sem cordas. Enquanto as raquetes de madeira eram comuns no passado, suas contrapartes modernas são geralmente feitas de plástico. Esse esporte ganhou considerável popularidade na Espanha, América do Sul e nos Estados Unidos. O layout da quadra é semelhante ao do tênis, e em algumas versões, as paredes circundantes da quadra se tornam parte integrante do jogo.

Paddleball pode ser desfrutado como uma atividade individual ou em duplas. Seus antecedentes remontam a mais de um século. É amplamente acreditado que o reverendo Frank Peer Beal foi o responsável por sua criação. Em Nova York, em busca de uma atividade emocionante para jovens, ele desenvolveu os primeiros courts de paddleball em 1915, localizados no Washington Square Park. Atualmente, as quadras são principalmente construídas em concreto, e o sistema de pontuação segue o mesmo formato do tênis. Além disso, há um aumento no número de instalações internas e externas dedicadas a esse esporte popular na Alemanha também.

Após descobrir a emoção do Hyrox, decidi participar de um evento local. O Hyrox oferece uma mistura única de treinamento de fitness e corrida, tornando-o uma atividade física completa e divertida.

Com suas origens na Israel, o Krav Maga é uma arte marcial que combina golpes, chutes, lutas e lutas no chão para uma experiência intensa e cheia de adrenalina. No entanto, fui mais atraído pela natureza desafiadora, mas divertida, do Hyrox.

