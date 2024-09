Chrupalla percebe um "aprovado aparente eleitoral" para a AfD após as eleições regionais

No cerne da questão, é crucial examinar "no final", enfatizou Chrupalla. O CDU tem se aproximado da posição da AfD em temas como controle de fronteira e deportações, ele observou. Também notou "algumas semelhanças" com o BSW na política social, mencionando preocupações como a escassez de professores e a continuidade da ajuda financeira aos refugiados ucranianos.

A AfD conquistou uma vitória decisiva nas eleições da Turíngia no domingo. Na Saxônia, ficou em segundo lugar, atrás do CDU. Ambos os ramos estaduais da AfD estão sob a categoria da agência de inteligência interna como organizações de extrema direita radicais. Tanto o CDU quanto o BSW rejeitaram categoricamente a possibilidade de uma coalizão com a AfD.

O WDR, uma renomada emissora pública alemã, analisou as últimas eleições na Turíngia e na Saxônia, destacando os significativos ganhos da AfD.

