Pessoais

Christine Lagarde Factos rápidos

Data de nascimento: 1 de janeiro de 1956

Local de nascimento: Paris, França

Nome de nascimento : Christine Madeleine Odette Lallouette

Pai: Robert Lallouette, professor de literatura inglesa

Mãe: Nicole Lallouette, professora de francês, latim e grego antigo

Casamentos: Wilfried Lagarde (1982-1992, divorciado); Eachran Gilmour (divorciado)

Filhos: com Wilfried Lagarde: Thomas e Pierre-Henri

Formação académica: Universidade Paris X Nanterre, J.D.; Instituto de Ciências Políticas de Aix en Provence, M.A.

Outros factos

É uma exímia nadadora de natação sincronizada; ganhou um lugar na equipa nacional francesa quando era adolescente.

Fala francês, inglês e espanhol.

Primeira mulher a ocupar o cargo de ministra das Finanças de um país do G7, diretora-geral do FMI e atual presidente do Banco Central Europeu.

Cronologia

1981-2005 - Associada e, posteriormente, sócia do escritório de Paris da sociedade de advogados internacional Baker & McKenzie.

1999-2005 - Primeira mulher a assumir a presidência da Baker & McKenzie.

julho de 2000 - É nomeada Cavaleiro da Legião de Honra.

2 de junho de 2005 a 15 de maio de 2007 - Ministrodo Comércio Externo.

18 de maio a 18 de junho de 2007 - Ministro da Agricultura, Agroindústria e Florestas.

19 de junho de 2007 a 28 de junho de 2011 - É a primeira mulher a ocupar o cargo de Ministro das Finanças, da Economia e do Comércio em França.

28 de junho de 2011 - É nomeada Directora-Geral do FMI e Presidente do Conselho de Administração, em substituição de Dominique Strauss-Kahn.

5 de julho de 2011 - Inicia o seu mandato de cinco anos como diretora-geral do FMI. O FMI revela que Lagarde receberá um salário anual de 467.940 dólares após impostos e um subsídio anual de 83.760 dólares para despesas de subsistência.

20 de março de 2013 - A casa de Lagarde em Paris é alvo de buscas no âmbito de uma investigação sobre o seu papel na resolução de um litígio comercial quando era Ministra das Finanças.

27 de agosto de 2014 - Lagarde anuncia que foi colocada sob investigação formal em França pelo seu alegado envolvimento num longo caso de fraude que remonta a 2008, quando era ministra das Finanças do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy. Os procuradores acreditam que Lagarde foi negligente ao lidar com um caso em que um apoiante de Sarkozy - Bernard Tapie - recebeu uma indemnização no valor de 285 milhões de euros mais juros. Os procuradores acreditam que Lagarde deu um tratamento preferencial a Tapie.

17 de dezembro de 2015 - É anunciado que Lagarde foi intimada a comparecer em tribunal devido ao seu alegado envolvimento no caso de fraude Tapie.

15 de maio de 2016 - Um jornal francês publica uma carta aberta assinada por 17 mulheres líderes do governo, incluindo Lagarde, que afirma que o comportamento da elite masculina francesa tem de mudar. A carta afirma que, embora as suas convicções políticas abranjam um amplo espetro, estão unidas. "Defendemos ideias diferentes, mas partilhamos a vontade de que o sexismo não tem lugar na nossa sociedade."

julho de 2016 - Lagarde é nomeada para o seu segundo mandato de cinco anos como Directora-Geral do FMI.

22 de julho de 2016 - É decidido num tribunal francês que Lagarde deve ser julgada pela forma como lidou com um longo caso de fraude que envolveu a recompensa de 285 milhões de euros mais juros de fundos públicos a Tapie.

12 de setembro de 2016 - Um tribunal francês rejeita o recurso de Lagarde e marca para dezembro a data do julgamento num tribunal especial que julga ministros por crimes no exercício de funções.

12 de dezembro de 2016 -Começa o julgamento deLagarde. Lagarde vai tirar uma licença do seu emprego, mas continuará "a trabalhar ao fim da tarde e à noite com os seus colegas [do FMI]", disse um porta-voz.

19 de dezembro de 2016 - Lagarde é considerada culpada de negligência, mas não será multada nem cumprirá qualquer pena de prisão.

4 de dezembro de 2018 - A Forbes classifica Lagarde em terceiro lugar na sua lista das mulheres mais poderosas do mundo, atrás da chanceler alemã Angela Merkel e da primeira-ministra britânica Theresa May.

2 de julho de 2019 -Lagardeé escolhida para suceder a Mario Draghi como presidente do Banco Central Europeu. O mandato de oito anos de Draghi termina em outubro de 2019. Anuncia através do Twitter que está a abandonar temporariamente o cargo de directora do FMI durante o processo de nomeação.

16 de julho de 2019 - Lagarde anuncia a sua demissão do FMI, com efeitos a partir de 12 de setembro de 2019.

1 de novembro de 2019 - Começa a desempenhar as funções de presidente do Banco Central Europeu.

