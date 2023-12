China nomeia novo ministro da Defesa meses depois de ter demitido o seu antecessor sem explicação

O órgão máximo da legislatura da China anunciou a nomeação de Dong na sexta-feira, após a última sessão do ano, informou a mídia estatal chinesa Xinhua.

Dong foi o comandante máximo da marinha chinesa desde 2021. Sua nomeação encerra meses de especulação sobre quando Pequim preencheria o papel deixado vago depois que o mesmo órgão político aprovou a remoção de Li em outubro.

Li, que foi nomeado ministro da Defesa em março, não é visto em público desde o final de agosto, alimentando intensa especulação sobre o seu destino.

O seu desaparecimento e subsequente destituição seguiram-se a uma série de mudanças inexplicáveis de pessoal que agitaram as altas esferas do país, incluindo a dramática destituição do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, em julho, e a destituição de dois líderes da Força de Foguetes do ELP, tudo sem explicação.

Semanas antes de Li desaparecer da vista do público, Xi convocou os militares de topo para uma reunião em Pequim, na qual sublinhou a lealdade política, a disciplina e a "liderança absoluta" do partido sobre as forças armadas.

O governo chinês tem-se recusado repetidamente a comentar o paradeiro de Li e as razões da sua ausência. O anúncio de sexta-feira não forneceu mais pormenores para além de anunciar a nomeação de Dong.

O Wall Street Journal noticiou que Li foi detido em setembro pelas autoridades para ser interrogado, citando uma pessoa próxima do processo de decisão em Pequim.

O Financial Times também noticiou que o governo dos EUA acredita que o ministro da Defesa foi colocado sob investigação, citando funcionários americanos. Nenhum dos relatórios citou o motivo da investigação.

O novo ministro Dong tornou-se o comandante máximo da Marinha do Exército Popular de Libertação da China (PLA) em 2021. Na segunda-feira, o antigo comandante de submarinos Hu Zhongming foi nomeado para esse cargo durante uma cerimónia que o promoveu a almirante.

Antes de assumir o comando máximo da marinha, Dong foi o vice-comandante do Comando do Teatro do Sul do ELP, que supervisiona as operações no Mar do Sul da China.

Na China, o ministro da Defesa desempenha um papel essencialmente cerimonial, servindo de rosto público da diplomacia militar com outros países. Ao contrário do Secretário da Defesa dos EUA e de outros equivalentes internacionais, o Ministro da Defesa chinês não tem poder de comando, que cabe à Comissão Militar Central.

Esta é a história em desenvolvimento. Mais informações a seguir.

Mengchen Zhang e Wayne Chang, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com