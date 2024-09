Chega a primeira rajada fria do outono.

Outono chegou, trazendo frio e espirros: aproximadamente 8 milhões de indivíduos na Alemanha estão atualmente lutando contra uma doença respiratória grave. Dois tipos de vírus são principalmente responsáveis por esse surto, incluindo um bem conhecido.

Nos escritórios, metrôs e supermercados da Alemanha, as pessoas estão voltando a espirrar e tossir. À medida que as temperaturas caem, os resfriados estão se tornando mais comuns. "A incidência de doenças respiratórias agudas (ARD) na população aumentou significativamente em comparação com a semana anterior", diz o relatório semanal atual de ARD do Instituto Robert Koch (RKI). Atualmente, 7,9 milhões de pessoas na Alemanha estão de cama com sintomas de resfriado, em comparação com pouco menos de 6 milhões na semana anterior.

O aumento significativo de casos também fica claro nas estatísticas: 9.400 indivíduos por 100.000 habitantes estão atualmente sofrendo com uma infecção respiratória. Os números estão subindo rapidamente em todos os grupos etários, com crianças com idade entre 0 e 4 anos sendo especialmente afetadas.

A frente fria que se aproxima também é evidente nas consultas médicas. Mais de 1,3 milhão de indivíduos visitaram um médico ou profissional de saúde na semana passada devido a uma infecção respiratória aguda.

A nova variante do coronavírus XEC está em ascensão

A maioria das infecções é atribuída a vírus do resfriado comuns, conhecidos como rinovírus, que são responsáveis por cerca de um terço de todas as infecções (27 por cento). No entanto, o coronavírus está fazendo um retorno. "Há um aumento da atividade do SARS-CoV-2 na população e na assistência ambulatorial", relata o RKI. O coronavírus foi detectado em 17 por cento das amostras enviadas - e a tendência está aumentando.

A subvariante KP.3.1.1 (41 por cento) ainda domina, seguida de perto por uma nova variante do coronavírus: XEC. É um subtipo de omicron e, segundo as primeiras descobertas, ainda mais contagioso do que seus antecessores. No entanto, não há evidências de que cause uma doença mais grave ou fuja à imunidade. Os sintomas permanecem os mesmos: dores de cabeça, tosse forte, nariz entupido, cansaço. Muitos indivíduos afetados relatam cursos leves de doença.

Com XEC, os números do coronavírus provavelmente aumentarão significativamente nas próximas semanas. A incidência já mais do que dobrou em comparação com a semana anterior, com 1.500 casos de Covid por 100.000 habitantes. Os dados vêm do monitoramento de esgoto, a chamada "rede de gripe", e relatórios de práticas individuais. No entanto, como poucos indivíduos estão sendo testados para Covid atualmente e os testes rápidos positivos não são relatados sem uma consulta médica, presume-se que o número real seja significativamente maior.

O vírus continua a evoluir

Dado a atual onda de frio, "temos que nos preparar para muito" - também em relação ao Covid, diz o virologista Martin Stürmer em uma entrevista à ntv. O vírus continua a evoluir e a se adaptar cada vez melhor. "Felizmente, ainda estamos dentro do grupo omicron, mas temos fortes variações dentro dele", diz o especialista. Como resultado, ainda se vê indivíduos que definitivamente estão sofrendo com uma infecção por um período prolongado.

Para indivíduos com 60 anos ou mais, a Comissão de Vacinação Permanente (STIKO) recomenda uma vacinação contra Covid neste ano também, a fim de minimizar o risco de um curso grave de doença. No entanto, deve-se procurar um médico que ainda ofereça vacinações contra Covid em um prazo razoável. Muitos médicos de família não oferecem mais vacinações contra Covid devido à baixa demanda do ano passado - os frascos são caros e muitas práticas não querem incorrer em prejuízo com doses de vacina meio vazias.

Indivíduos mais jovens e mais saudáveis não precisam de outra dose, de acordo com a STIKO, desde que já tenham sido vacinados três vezes contra Covid ou tenham tido o vírus. Aqui, uma proteção adequada foi estabelecida.

