Chefe de Estado de Israel pede desculpas pelo mau funeral de um prisioneiro do Hamas

Herzog dirigiu-se diretamente aos pais de Goldberg-Polin, dizendo: "Quero expressar o quanto me sinto arrependido. O quanto me sinto arrependido por não termos protegido Hersh naquele dia fatal."

No domingo, as autoridades israelenses relataram a morte do jovem de 23 anos e de outros cinco reféns que haviam sido capturados durante o ataque islâmico radical liderado por Hamas em Israel em 7 de outubro. Os restos foram encontrados em um túnel em Rafah, na Faixa de Gaza, no sábado. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, os quatro homens e duas mulheres morreram devido a tiros à queima-roupa, cerca de 48 a 72 horas antes da autópsia realizada no domingo.

Mais de 2.000 pessoas compareceram ao funeral de Goldberg-Polin na segunda-feira, acompanhando-o da sua residência até ao cemitério com bandeiras israelenses. Alguns enlutados usavam camisetas com a imagem do rosto de Goldberg-Polin.

A tragédia de Goldberg-Polin também comoveu pessoas nos Estados Unidos, onde os seus pais falaram na convenção do Partido Democrata no mês passado. O presidente americano Joe Biden expressou a sua "tristeza e raiva" pela morte de Goldberg-Polin no domingo, jurando que os líderes do Hamas serão responsabilizados por esses atrocidades.

A notícia da morte dos seis reféns suscitou uma grande tristeza e raiva contra o governo por não ter alcançado um acordo de trégua e assegurado a libertação dos reféns em Israel. Muitos pessoas aderiram a uma greve nacional na segunda-feira para defender um acordo de reféns, mas foi interrompida precocemente por uma ordem judicial a pedido do ministro de extrema-direita Bezalel Smotrich.

Em resposta à morte trágica de Goldberg-Polin, os seus pais condenaram veementemente o Hamas, declarando: "Consideramos o Hamas responsável pela morte do nosso amado filho, refém do Hamas". Após o funeral, manifestantes exigiram justiça para todos os reféns do Hamas, pedindo um acordo de trégua e a sua libertação segura.

