Chamado para negociação imediata de reféns: manifestações em massa e greve em todo o país em Israel

A trágica morte dos seis reféns foi esperada como um "ponto de virada", disse Gil Dickmann. Seu primo Carmel Gat estava entre os sobreviventes resgatados no fim de semana, em Tel Aviv. Até domingo, os líderes dos sindicatos recusaram-se a iniciar um protesto nacional. Dickmann expressou sua tristeza, dizendo: "É uma pena que tivemos que pagar esse preço, e Carmel não está aqui para testemunhar essa mudança."

O sindicato nacional Histadrut instigou o protesto nacional, atendendo aos pedidos das famílias dos reféns e da oposição. Eles pretendiam exercer mais pressão sobre o governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por meio de ações de protesto adicionais. Eles culpam Netanyahu e sua administração por adiar um acordo por meses, que poderia ter salvo as vidas dos reféns mortos.

No sábado, os corpos dos reféns foram encontrados em um túnel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde de Israel, os quatro homens e duas mulheres foram mortos a tiros por militantes do Hamas, a curta distância, dentro de um período de aproximadamente 48 a 72 horas antes da autópsia de domingo.

Cinco dos reféns foram sequestrados em 7 de outubro durante o ataque do Hamas ao festival de música Nova, enquanto uma mulher foi sequestrada no mesmo dia em Kibbutz Beeri. Quase onze meses após o ataque do Hamas contra Israel, cerca de 97 reféns ainda estão detidos pelo Hamas e outros grupos militantes palestinos radicais. Trinta e três deles são considerados mortos.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha suspeita que um pequeno número de indivíduos com ligações alemãs ainda estejam detidos pelo Hamas.

Os funcionários do governo, hospitais e transporte público em todo o país foram incentivados a participar do protesto, começando ao amanhecer. Lojas, restaurantes, mercados e escolas foram aconselhados a fechar, enquanto a Histadrut declarou: "A economia israelense inteira deve fazer uma greve total." Arnon Bar David, presidente da Histadrut, expressou sua opinião no domingo, dizendo: "Não podemos ficar de braços cruzados enquanto nossos filhos são mortos nos túneis de Gaza."

As cidades costeiras de Tel Aviv e Haifa aderiram ao chamado grevista e anunciaram o fechamento de seus serviços municipais. O porto de Haifa fechou parcialmente, de acordo com o porta-voz da Histadrut, Peter Lerner, pelo serviço online X. Apesar disso, Jerusalém não participou da greve.

Todos os voos saindo do Aeroporto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv foram suspensos por duas horas pela manhã, mas as operações de voo foram retomadas em seguida, de acordo com um representante do aeroporto. No entanto, o transporte parcial funcionou, já que alguns escritórios do governo seguiram a greve de forma desigual. Um funcionário do fundo de segurança social nacional confirmou que, embora as visitas tivessem sido suspensas, o trabalho continuou dentro dos escritórios.

Um tribunal do trabalho de Tel Aviv suspendeu a greve apenas algumas horas depois que ela começou. O tribunal disse: "Ordenamos uma proibição nacional da greve iniciada." A greve deveria cessar "hoje".

O tribunal esclareceu que era evidente que era uma "greve política". Os juízes cit

