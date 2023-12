Centenas de espécies desconhecidas foram descobertas em todo o mundo este ano

As descobertas arqueológicas permitiram aos investigadores dar passos intrigantes no passado e revelar mais sobre os nossos misteriosos antepassados e as criaturas que percorriam o planeta antes dos humanos.

Ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos permitiram aos cientistas dar saltos ousados na forma como compreendemos a vasta extensão do universo e a nossa pequena vizinhança cósmica dentro dele.

Cada semana trazia novas maravilhas e descobertas, juntamente com dezenas de momentos de "beliscar-me" e vistas inspiradoras do cosmos , outrora invisível ao olho humano.

Nesta era dourada de descobertas científicas, a minha esperança é que, tal como a lenda viva Sylvia Earle, nunca tomemos como garantida a capacidade de resolver mistérios e adquirir novos conhecimentos, para que possamos compreender melhor como proteger este mundo extraordinário.

Reino selvagem

Em 2023, foram descobertas cerca de 1000 novas espécies em todo o mundo, o que contribuiu significativamente para a árvore da vida e para iluminar a quantidade de biodiversidade que está à espera de ser encontrada na Terra.

Investigadores da Academia de Ciências da Califórnia e do Museu de História Natural de Londres descobriram centenas de criaturas e plantas, desde o fundo do oceano até um pico isolado em Angola.

A maioria das espécies recém-descobertas eram insectos - incluindo vespas de tons metálicos com o nome de personagens do "Doctor Who" que ajudam a eliminar pragas agrícolas. Além disso, os cientistas encontraram criaturas invulgares, como um tipo raro de rã silenciosa e uma osga que lança gosma pela cauda.

À medida que a crise climática continua, os cientistas estão a correr para identificar as espécies, numa tentativa de as proteger antes que desapareçam.

Regresso ao futuro

Uma tendência científica emergente em 2023 foi a biologia da ressurreição, ou a tentativa de reavivar cadeias de moléculas e organismos complexos outrora extintos.

Este campo de estudo parece a base do filme "Parque Jurássico", mas os cientistas estão a utilizá-lo para aumentar a sensibilização para o aparecimento de vírus outrora adormecidos, à medida que a crise climática provoca o degelo do permafrost pela primeira vez em séculos. A biologia da ressurreição está também a ser utilizada na procura de soluções farmacêuticas, através do estudo das proteínas genéticas dos nossos antepassados mais antigos.

Os cientistas utilizaram esta técnica para recriar o aroma dos bálsamos de mumificação egípcios. Os visitantes podem sentir este cheiro do passado no Museu Moesgaard, na Dinamarca.

E sim, estão a ser desenvolvidos esforços para trazer de volta à vida animais extintos como o dodó, o mamute lanoso e o tigre da Tasmânia.

Desafiar a gravidade

A verdade é mais estranha do que a ficção, especialmente quando se recordam alguns dos momentos celestiais deste ano que rivalizam com a ficção científica.

Foi lançada uma corrida à lua entre vários países, com missões robóticas que terminaram com sucesso e com aterragens forçadas.

Entretanto, uma nave espacial entregou à Terra, pela primeira vez, uma amostra recolhida de um asteroide - as rochas e o pó já estão a surpreender os investigadores.

E os foguetões mais potentes alguma vez construídos foram lançados e explodiram duas vezes, lembrando mais uma vez que o caminho para os voos espaciais é complicado.

Curiosidades

Quando os conservadores utilizaram raios X para digitalizar uma das obras-primas de Rembrandt, "A Vigília Nocturna", as digitalizações revelaram um segredo que tinha permanecido escondido durante quase 400 anos. Por baixo da pintura de soldados civis holandeses havia uma camada cheia de chumbo.

Concluída em 1642, a enorme pintura foi exposta no Kloveniersdoelen de Amesterdão, ou seja, um campo de tiro para mosqueteiros. Nesse local, a peça teria sido vulnerável à humidade e à sujidade.

Os especialistas acreditam que Rembrandt utilizou chumbo, em vez da típica camada rígida de cola, para proteger a tela da dramática obra, que apresentava o seu domínio da iluminação e das sombras.

Segredos do oceano

Os investigadores utilizaram uma fonte invulgar para resolver um dos mistérios da história sobre a camada de gelo da Antárctida Ocidental, que está a derreter rapidamente devido ao aquecimento global.

Ao estudar o ADN do polvo de Turquet, que pode ser encontrado ao longo do fundo do mar da Antárctida, os cientistas determinaram que o manto de gelo entrou em colapso pela última vez há mais de 100.000 anos. Compreender como se comportou o manto de gelo ao longo do tempo pode dar uma ideia de como o nível do mar poderá subir no futuro.

"O ADN dos animais vivos de hoje contém toda a informação sobre os seus antepassados (no) passado, por isso é como uma cápsula do tempo", disse a Dra. Sally Lau, investigadora de pós-doutoramento na Universidade James Cook, na Austrália.

A maravilha

Fique a par destas histórias de tirar o fôlego:

- Os macacos conseguem reconhecer velhos amigos que não vêem há décadas, de acordo com uma nova investigação que documentou a memória social mais longa alguma vez observada fora dos seres humanos.

- O Telescópio Espacial Hubble captou uma nova imagem que mostra sombras fantasmagóricas chamadas "raios" a dançar ao longo dos anéis de Saturno.

- Vestígios de um pico de energia que ocorreu no campo magnético da Terra há milhares de anos foram literalmente cozidos em antigos tijolos de barro da Mesopotâmia.

- Antes do final do ano, envie o seu nome para uma das luas de Júpiter para acompanhar um poema escrito pela poetisa norte-americana Ada Limón que voará a bordo da missão Europa Clipper da NASA.

A equipa da Wonder Theory deseja-vos um Feliz Ano Novo e vemo-nos em 2024!

