Cão militar israelita captou as vozes dos reféns numa câmara dias antes de serem mortos por fogo amigo

O vídeo, localizado pelas IDF na terça-feira, mostra que a gravação ocorreu durante uma troca militar entre as forças israelitas e os militantes do Hamas num local onde os reféns estavam detidos, disse o Contra-Almirante Daniel Hagari numa conferência de imprensa diária. O cão foi morto durante a troca de tiros.

"É possível ouvir vozes e, quando analisámos o clip, percebemos que no áudio podemos ouvir os três reféns, totalmente identificados vocalmente", disse Hagari.

Ele não forneceu detalhes sobre o que os três reféns - Yotam Haim, Alon Shamriz e Samer Talalka - podiam ser ouvidos dizendo.

Os militantes que mantinham os três homens presos foram mortos durante o combate, o que parece ter permitido que os cativos fugissem, disse Hagari, citando uma análise inicial das IDF do vídeo GoPro.

Israel está a sofrer com o facto de as FDI terem admitido que mataram os reféns na sexta-feira. Os três homens tinham sido capturados pelo Hamas durante o ataque terrorista de 7 de outubro do grupo.

No sábado, um oficial das FDI disse que o trio tinha saído de um edifício a dezenas de metros de distância de um grupo de tropas israelitas. Estavam sem camisa e agitavam uma bandeira branca, segundo o funcionário, que falou aos jornalistas sob condição de anonimato para poder falar livremente sobre uma investigação em curso.

Pelo menos um soldado sentiu-se ameaçado e abriu fogo, matando imediatamente dois dos homens. O terceiro ficou ferido e fugiu para o interior do edifício. A unidade israelita ouviu um grito de socorro em hebraico, altura em que o comandante da brigada ordenou às suas tropas que parassem de disparar. No entanto, houve uma nova explosão de tiros. O terceiro refém morreu mais tarde.

A notícia foi recebida com reacções díspares por parte das famílias dos reféns mortos, com alguns a expressarem fúria e outros perdão.

Avi Shimriz, pai do refém assassinado Alon, de 26 anos, acusou o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu de cobardia por não lhe ter telefonado ou visitado para apresentar as suas condolências.

Em declarações ao Channel 13 News de Israel, Shimriz disse: "O Primeiro-Ministro não se atreve a telefonar - não telefonou - e não viria cá", em contraste com o Ministro da Defesa Yoav Gallant, que lhe telefonou duas vezes.

O Presidente do Parlamento Europeu manifestou a sua profunda frustração ao saber que os soldados israelitas tinham conseguido matar os combatentes do Hamas que mantinham os três reféns e que tinham estado tão perto de recolher informações que poderiam tê-los salvo.

"Isto demonstra a dimensão da falha [...] Há aqui um erro, um erro grave", disse. "O atirador não devia ter aberto fogo e, se fosse um bom combatente, devia saber que só se deve premir o gatilho quando se tem a certeza de que se trata de um terrorista".

Shimriz disse que os comandantes não informaram os soldados que poderia haver reféns na área e que as fotografias dos prisioneiros deveriam ter sido divulgadas para que os soldados pudessem reconhecê-los.

Mas reconheceu que as tropas no terreno enfrentavam circunstâncias difíceis. "Não me posso queixar às nossas tropas porque elas enfrentaram diferentes situações em que [o Hamas] tentou emboscá-las e sofreram perdas. Não quero ter outro incidente destes na minha consciência", afirmou.

Netanyahu visitou na quarta-feira a mãe de outro dos reféns mortos, Iris Haim, que perdeu o seu filho Yotam no mesmo incidente.

Ela enviou uma mensagem à unidade envolvida no tiroteio, dizendo: "Tudo o que aconteceu não é culpa vossa".

Numa mensagem áudio dirigida ao batalhão, disse: "Queria dizer-vos que vos amo muito e que vos abraço à distância. Sei que tudo o que aconteceu não é culpa vossa, não é culpa de ninguém - exceto do Hamas, que o seu nome e memória sejam apagados da face da Terra".

Haim disse aos soldados para se manterem seguros, acrescentando: "O que estão a fazer é a melhor coisa possível no mundo para nos ajudar, como povo judeu, e todos nós precisamos que estejam sãos e salvos."

"Não hesitem nem por um momento - se virem um terrorista, não pensem que mataram deliberadamente um refém, têm de se proteger porque só assim nos poderão proteger", disse, convidando os soldados a visitar a sua família.

"Queremos ver-vos com os nossos próprios olhos, abraçar-vos e dizer-vos que o que fizeram - por muito doloroso que seja dizê-lo e por muito triste que seja - foi provavelmente a coisa certa a fazer naquele momento, e nenhum de nós vos está a julgar ou zangado convosco".

As IDF afirmaram que o tiroteio foi contra as suas regras de atuação e que os soldados envolvidos seriam sujeitos a procedimentos disciplinares.

O bairro de Shejaiya, na Cidade de Gaza, onde ocorreram as mortes, tem sido palco de combates ferozes nos últimos dias. As IDF afirmam ter-se confrontado com tentativas de emboscada e ataques que envolveram bombistas suicidas ou assaltantes vestidos à civil.

Antes da notícia da morte dos três reféns, Israel tinha dito na sexta-feira que acreditava que 132 reféns permaneciam em Gaza, dos quais 112 estariam ainda vivos.

Fonte: edition.cnn.com