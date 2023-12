Campeão chinês de xadrez perde a vitória por "mau comportamento" após o torneio, mas nega ter feito batota

Yan Chenglong, um amador de 48 anos da província central chinesa de Henan, foi vitorioso nas finais do torneio Chess King na província insular de Hainan a 17 de dezembro, ganhando 100.000 yuan (cerca de 13.988 dólares), segundo o tabloide estatal Global Times.

Yan teve de perder o prémio em dinheiro, juntamente com a sua vitória, na sequência de uma investigação da Associação Chinesa de Xiangqi (CXA) sobre o "mau comportamento" no seu hotel após o torneio, informou o grupo num comunicado na segunda-feira.

A associação disse que Yan tinha defecado na banheira do seu hotel e vandalizado a mobília do seu quarto depois de algumas bebidas. Yan "violou a ordem pública e os bons costumes" e será suspenso de todos os torneios Xiangqi durante um ano.

No rescaldo do torneio, surgiram alegações nas redes sociais chinesas, fortemente controladas, de que Yan poderia ter feito batota usando um brinquedo sexual vibratório para comunicar com os outros, uma acusação que vários meios de comunicação social estatais chineses cobriram.

Mas Yan negou veementemente essas alegações.

Numa entrevista à revista estatal China Newsweek, Yan disse que apresentou um protesto contra a decisão da associação de o penalizar pelo incidente no hotel. Também prometeu tomar medidas legais contra o que chamou de "comentários caluniosos" feitos por blogueiros online.

No comunicado em que anunciou que Yan tinha sido destituído da sua vitória, a CXA disse que era "incapaz de concluir, com base na informação disponível", se Yan tinha usado um brinquedo sexual para fazer batota "como especulado pelos meios de comunicação social".

Na sua entrevista à China Newsweek, Yan disse que se tinha sentido "indisposto" após o torneio e que tentou limpar a banheira, mas saiu à pressa para apanhar um voo.

"Peço desculpa a toda a sociedade pelo meu mau comportamento", disse ele na entrevista telefónica. A CNN não conseguiu contactar Yan para comentar o assunto.

De acordo com o Global Times, Yan ganhou anteriormente o campeonato masculino num torneio aberto nos Jogos Nacionais da China de 2021 e joga há várias décadas.

Competidores de todo o país de "origens populares" se reuniram em Hainan no início deste mês para participar do torneio, de acordo com a conta oficial do WeChat do CXA. O Xiangqi é muito popular em todo o país e entre a diáspora chinesa.

Não é a primeira vez que surgem acusações de batota com brinquedos sexuais no mundo dos jogos de tabuleiro de alta competição.

A notícia da suspensão de Yan foi divulgada poucos dias depois da conclusão de uma investigação sobre outro escândalo de batota, envolvendo o pentacampeão mundial de xadrez Magnus Carlsen e o grande mestre americano Hans Niemann.

Carlsen acusou o seu adversário Niemann de fazer batota depois de Niemann ter ganho a Taça Sinquefield de 2022 em St.

Embora Carlsen não tenha fornecido detalhes sobre o que ele alegou que Niemann fez durante a partida no tabuleiro, a mídia social estava repleta de acusações de Niemann usando brinquedos sexuais vibratórios para receber sinais para instruí-lo sobre quais movimentos fazer.

Niemann negou "categoricamente" estas alegações. A 15 de dezembro, o organismo que rege o desporto mundial concluiu que Niemann não fez batota contra Carlsen no seu jogo de tabuleiro, mas fez batota em 55 jogos online.

Fonte: edition.cnn.com