Bombardeamento ucraniano mata 14 civis russos, segundo as autoridades, um dia depois de a Rússia ter lançado o maior ataque aéreo da guerra

As mortes registadas no sábado resultaram de um ataque "maciço" ao centro de Belgorod, segundo a agência noticiosa russa TASS, citando o Ministério das Emergências russo.

O bombardeamento de sábado ocorre depois de a Rússia ter lançado, durante a noite de quinta para sexta-feira, o seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da sua invasão em grande escala, resultando em pelo menos 39 mortos e mais de 150 feridos.

Os ataques ucranianos às regiões russas próximas da fronteira têm sido quase diários desde há mais de um ano, resultando por vezes em vítimas civis, mas, a confirmar-se, este é um dos incidentes mais mortíferos.

O Presidente russo, Vladimir Putin, foi informado do ataque em Belgorod, informou o Kremlin, que ordenou o envio de uma equipa do Ministério da Saúde e de socorristas do Ministério das Emergências para a cidade, a fim de ajudar as pessoas afectadas.

Cerca de 40 instalações civis foram danificadas na cidade devido ao bombardeamento, que provocou 10 incêndios, entretanto extintos.

As autoridades russas informaram que Belgorod também foi bombardeada na sexta-feira à noite, tendo morrido um civil, segundo o governador da região, Vyacheslav Gladkov. Quatro outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas, acrescentou.

No sábado, uma criança também morreu na sequência de bombardeamentos ucranianos na região russa de Bryansk, informou o governador da região, Aleksandr Bogomaz.

Durante a noite de sábado, o Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído 32 UAV ucranianos que sobrevoavam as regiões russas de Bryansk, Oryol, Mursk e Moscovo, de acordo com uma publicação no Telegram do Ministério da Defesa.

A Ucrânia não comentou publicamente os incidentes e raramente reivindica a responsabilidade por ataques ao seu vizinho

Equipas de salvamento passam a pente fino os escombros de Kiev

O número de vítimas dos ataques russos contra a Ucrânia - que registaram um número sem precedentes de drones e mísseis disparados contra alvos em todo o país - continuou entretanto a aumentar.

Escolas, uma maternidade, galerias comerciais e blocos de apartamentos foram alguns dos edifícios atingidos na barragem de sexta-feira, o que provocou uma condenação internacional generalizada.

O número de mortos na capital, Kiev, subiu para pelo menos 16, depois de os corpos de mais civis terem sido recuperados dos escombros de um armazém, disse o Presidente da Câmara, Vitaliy Klitschko, no sábado. Todas as mortes em Kiev ocorreram no armazém.

"O ataque à capital, a 29 de dezembro, foi o maior em termos de vítimas civis" desde o início da invasão em grande escala, afirmou.

"As equipas de salvamento estão a trabalhar e continuarão a limpar os escombros até amanhã", disse Klitschko. "O dia 1 de janeiro será declarado Dia de Luto em Kiev".

Durante a vaga de ataques, as autoridades militares polacas afirmaram que um "objeto aéreo não identificado" entrou brevemente no seu espaço aéreo.

A Rússia disse que não daria qualquer explicação "até que sejam apresentadas provas concretas".

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, escreveu no X que a NATO permanecia vigilante em relação ao incidente.

Victoria Butenko, Svitlana Vlasova e Christian Edwards da CNN contribuíram para este relatório.

