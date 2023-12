Bin Laden, Hamas e o homem do dinheiro sudanês

Os negócios de Abdelbasit Hamza, ligado pelos EUA a Osama Bin Laden, abrangem duas décadas e incluem uma empresa cipriota, uma empresa imobiliária espanhola, um negócio de ouro egípcio e uma empresa sediada no Sudão, sancionada pelos EUA menos de uma semana após os ataques de 7 de outubro.

Foi detido em 2019 no Sudão, após a queda do ditador Omar Al-Bashir, e foi preso por lidar com dinheiro do Hamas, entre outras acusações. Mas só foi sancionado pelos EUA após o ataque do grupo militante a Israel em 7 de outubro.

A CNN, em conjunto com a plataforma de investigação israelita Shomrim e o Consórcio Internacional para o Jornalismo de Investigação (ICIJ), revelou pormenores sobre a carteira de negócios de Hamza na Europa, parte de uma rede de activos globais anteriormente estimada por funcionários sudaneses anti-corrupção em mais de 2 mil milhões de dólares.

As novas revelações surgem no contexto das alegações dos críticos de que Israel e os EUA subestimaram a ameaça representada pelo Hamas e não fizeram o suficiente para travar a sua rede global de interesses comerciais ilícitos.

Hamza, que foi libertado da prisão em 2021 depois de um golpe militar ter derrubado o governo pós-Bashir no Sudão, nega qualquer envolvimento no financiamento do Hamas. Numa resposta escrita à CNN, também negou qualquer relação com Osama Bin Laden. Hamza disse ter sido um "prisioneiro político" e disse que foi libertado pelas autoridades sudanesas em junho de 2021 porque era "completamente inocente".

Udi Levy, que serviu como oficial de inteligência nas Forças de Defesa de Israel (IDF) por 30 anos, diz que informou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em 2015 sobre a ameaça representada pelas redes de financiamento do Hamas, mas foi ignorado. O facto de Israel e os Estados Unidos não terem agido mais cedo contra Hamza é "um grande descuido", disse Levy numa entrevista ao Shomrim, a plataforma de investigação.

O governo israelita nega que as suas acções nos últimos anos tenham fortalecido o Hamas. Questionado sobre se o financiamento fornecido pelo Hamza foi fundamental para o ataque de 7 de outubro, Ophir Falk, conselheiro de política externa de Netanyahu, disse à CNN: "Como temos reiterado, essa questão e muitas outras serão examinadas após a guerra. O gabinete de guerra do primeiro-ministro instruiu as FDI a destruir o Hamas e libertar os reféns. Israel está totalmente concentrado no cumprimento dessas missões. Todas as questões serão abordadas na íntegra após a vitória total".

O Departamento de Estado dos EUA não tinha respondido a um pedido de comentário da CNN até à data da publicação.

Como Hamza ganhou o seu dinheiro

Os documentos fornecidos à CNN pelo ICIJ a partir da fuga de informação "Cyprus Confidential" - um conjunto de mais de 3,6 milhões de documentos analisados pelo ICIJ e 68 parceiros de comunicação social, incluindo o Shomrim - mostram que Hamza está listado como proprietário de uma participação na Matz Holdings, uma empresa cipriota constituída em fevereiro de 2005. Desde a sua fundação, a Matz Holdings detém uma concessão lucrativa para a exploração de duas minas de ouro no Egipto.

Hamza vendeu uma parte substancial das suas acções na Matz Holdings na véspera da destituição do seu aliado, o antigo ditador sudanês Omar Al-Bashir, em 2019, mas ainda detém uma participação de 10% na empresa. Hamza também é proprietário de uma empresa imobiliária espanhola, atingida por sanções dos EUA que visam "activos na carteira de investimentos do Hamas" cerca de uma semana depois de terem sido impostas sanções ao próprio Hamza.

Hamza detém a sua participação na Matz Holdings através do Zawaya Group for Development and Investment, uma empresa sediada no Sudão que também só foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em outubro por estar ligada à carteira de investimentos do Hamas.

O Departamento do Tesouro acusou-o de ter "ligações de longa data ao financiamento do terrorismo" e disse que tinha ligações históricas a empresas no Sudão que tinham estado associadas a Bin Laden, que viveu no Sudão durante a década de 1990.

Jakob Bliggenstorfer, parceiro de negócios de Hamza na Matz Holdings, foi contactado para comentar as sanções dos EUA pela empresa de comunicação suíça Tamedia, que faz parte do consórcio "Cyprus Confidential" do ICIJ. Bliggenstorfer negou à Tamedia que Hamza tivesse quaisquer ligações ao Hamas e descreveu as sanções que lhe foram impostas como "um caso de erro de identidade".

Em novembro, o Reino Unido também sancionou Hamza, mas este ainda não foi sancionado pela União Europeia.

Homens-sombra

No rescaldo do ataque mortal do Hamas a Israel, a 7 de outubro, quando os militantes mataram 1200 pessoas e fizeram mais de 240 reféns, estão a ser levantadas questões em Israel e a nível internacional sobre a incapacidade de neutralizar a ameaça do grupo apoiado pelo Irão.

Netanyahu tem sido acusado de ter subestimado o Hamas, com consequências mortais. A CNN e o Shomrim já noticiaram anteriormente como Netanyahu permitiu que o Hamas recebesse milhões de dólares em malas cheias de dinheiro. Fornecidas pelo Qatar por razões humanitárias, a dificuldade em controlar somas tão elevadas de dinheiro desencadeou preocupações no próprio gabinete de Netanyahu, entre outros funcionários.

As redes financeiras do grupo continuam, evidentemente, a ser uma questão particularmente controversa para Israel. As FDI afirmaram na terça-feira que mataram um palestiniano acusado de ser um dos principais financiadores do Hamas, no âmbito de uma operação destinada a "desmantelar a linha de financiamento do Hamas".

Levy, o antigo oficial dos serviços secretos das FDI, que dirigiu a unidade económica "Zalzal" da Mossad até 2016, caracterizou Hamza como fazendo parte de um grupo de "homens-sombra" que gerem essas redes de dinheiro em nome do Hamas.

"Nos últimos anos, ele [Hamza] tornou-se uma figura central na carteira de investimentos do Hamas", responsável por "dezenas de empresas - aparentemente legítimas", cujas receitas se destinam "a financiar as operações do movimento, incluindo a sua atividade militar", disse Levy, numa entrevista ao Shomrim.

Demasiado tarde

As autoridades sudanesas prenderam Hamza em abril de 2019, imediatamente após a queda de Bashir do poder. Os bens de Hamza foram confiscados pelos governantes civis do Sudão. O novo grupo de trabalho anti-corrupção do país acusou Hamza em fevereiro de 2021, entre outras acusações, de riqueza ilícita e suspeita, branqueamento de capitais, corrupção e financiamento do terrorismo. Hamza foi posteriormente condenado a 10 anos de prisão.

Na sequência de um golpe militar no Sudão, em outubro de 2021, Hamza foi um dos vários aliados de Bashir libertados da prisão e a apreensão dos seus bens foi anulada. Antigos funcionários sudaneses dizem que isso permitiu que outra oportunidade de deter Hamza - e o Hamas - escapasse.

"Apercebemo-nos rapidamente de que grande parte da rede financeira de Abdelbasit era grande e complexa", disse à CNN Mohamed Al-Faki Suleiman, antigo chefe interino do comité civil anti-corrupção do Sudão. "Investimentos em petróleo, hotéis, marketing, contratação de serviços", e adquiriu ilegalmente "milhões de acres de terra".

Al-Faki disse que centenas de milhões de dólares dos ativos de Hamza ainda são mantidos fora do Sudão, apesar da força-tarefa do Sudão ter sinalizado os fundos para as autoridades dos EUA e da Europa em 2019.

Al-Faki diz que lamenta que os EUA e outros não tenham agido de acordo com as descobertas do Sudão. "Tudo o que descobrimos revelou-se 100% verdadeiro", disse Al-Faki. "As sanções dos EUA chegaram demasiado tarde".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com