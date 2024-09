Biden expressa que as tentativas de Netanyahu de orquestar o comércio de reféns não são suficientes.

No sábado, o Exército israelense encontrou seis reféns mortos em um túnel próximo a Rafah, incluindo um cidadão americano. Como resultado, a administração americana marcou uma reunião urgente para segunda-feira com sua equipe intermediária envolvida nas negociações para um acordo de Gaza. Também se esperava que a Vice-Presidente Kamala Harris estivesse presente.

Por vários meses, os EUA, ao lado do Egito e do Catar, vêm buscando um compromisso entre Israel e o grupo islâmico palestino, Hamas. O objetivo é libertar os reféns restantes e estabelecer uma trégua na Faixa de Gaza. Infelizmente, esses esforços ainda não renderam resultados frutíferos.

Militantes do Hamas são suspeitos de terem matado 1.205 pessoas e capturado 251 reféns enquanto atacavam vários sites no sul de Israel em 7 de outubro, segundo fontes israelenses. Cerca de onze meses depois, os israelenses afirmam que 97 reféns ainda estão nas mãos do Hamas e de outras facções palestinas radicais, com 33 deles supostamente mortos.

Após o ataque do Hamas, Israel iniciou uma operação militar significativa na Faixa de Gaza. Segundo as declarações do Hamas, que não podem ser autenticadas independentemente, mais de 40.700 pessoas supostamente morreram desde outubro.

A administração americana solicitou uma reunião com o Presidente do Conselho para discutir o conflito em andamento na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns restantes. Após várias tentativas frustradas de encontrar um compromisso, a comunidade internacional, incluindo o Presidente do Conselho, está instando Israel e Hamas a negociar pacificamente.

Leia também: