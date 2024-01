"Batalha contra o tempo" para encontrar sobreviventes do terramoto, enquanto o Japão suspende o alerta de tsunami e o número de mortos aumenta

O terramoto abalou a Península de Noto, na província de Ishikawa, na tarde de segunda-feira, fazendo ruir edifícios, provocando incêndios e desencadeando alertas de tsunami tão distantes como a Rússia oriental.

A Agência Meteorológica do Japão levantou todos os alertas de tsunami ao longo de partes da costa ocidental do país na terça-feira, mas quase 24 horas após o terramoto, o acesso à parte norte da isolada Península de Noto tem sido limitado.

O Primeiro-Ministro Fumio Kishida disse aos jornalistas, após uma reunião de emergência na terça-feira, que uma estrada destruída tinha cortado o acesso à zona.

Segundo o Primeiro-Ministro, funcionários em helicópteros sobrevoaram a península, conhecida pelas suas paisagens costeiras e rurais, e relataram ter visto estradas danificadas, deslizamentos de terras e grandes incêndios.

"Para garantir a segurança da rota, vamos mobilizar todos os meios de transporte, não só terrestres, mas também aéreos e marítimos. Estamos a fazer um esforço para transferir bens, mantimentos e pessoal para lá desde a última noite", disse Kishida.

A cidade central de Wajima, onde vivem mais de 27.000 pessoas, parece ter sido uma das mais afectadas. As autoridades da cidade de Wajima disseram à CNN que 15 pessoas foram confirmadas como mortas na cidade.

A cidade costeira é famosa pelo seu mercado matinal e pelas suas belas e tradicionais peças de laca, mas os primeiros levantamentos aéreos efectuados na terça-feira revelaram incêndios fumegantes e grandes nuvens de fumo a envolver ruas de edifícios destruídos.

Mais de 100 lojas e casas arderam em Wajima na segunda-feira à noite, depois de um incêndio ter deflagrado na sequência do terramoto, informou a emissora pública japonesa NHK.

Mais cedo, a cidade registou ondas de tsunami de cerca de 1,2 metros, segundo a NHK.

Embora a extensão dos danos provocados pelo terramoto de segunda-feira ainda esteja a ser determinada, está longe dos níveis de destruição provocados pelo terramoto de magnitude 9,0 de 2011, que desencadeou um tsunami que causou uma fusão nuclear na central de Fukushima, num desastre que ainda hoje se faz sentir.

Esforços de salvamento durante a noite

O Primeiro-Ministro Kishida disse na terça-feira que membros da Força de Auto-Defesa do Japão se juntaram às equipas de emergência da polícia e dos bombeiros para resgatar pessoas das áreas devastadas durante a noite.

"Os esforços de salvamento são uma batalha contra o tempo. Especialmente as vítimas dos edifícios desmoronados, têm de ser salvas o mais rapidamente possível", afirmou.

Os bombeiros japoneses disseram na segunda-feira que estavam a responder a relatos de pessoas presas debaixo de edifícios danificados, informou a NHK.

Um homem idoso que tinha sido retirado de uma casa que ruiu durante o terramoto foi mais tarde confirmado como tendo morrido, segundo a NHK, citando a polícia de Ishikawa.

As autoridades sanitárias da cidade de Suzu afirmaram que alguns médicos não puderam tratar os pacientes feridos porque as estradas danificadas impediam a sua deslocação para o trabalho.

Entretanto, 45 700 famílias em Ishikawa continuavam sem eletricidade na terça-feira, de acordo com a empresa de eletricidade Hokuriku Electric Power.

Após o terramoto, a companhia japonesa Kansai Electric e o Secretário-Geral do Governo, Yoshimasa Hayashi, afirmaram que não foram registadas quaisquer anomalias nas centrais nucleares próximas das áreas afectadas.

Quatro comboios-bala, cujas viagens de alta velocidade foram interrompidas pelo terramoto, deixando cerca de 1 400 passageiros presos durante cerca de 11 horas, retomaram a sua atividade na manhã de terça-feira, segundo a NHK, citando a Japan Railways West.

Os comboios de alta velocidade tinham ficado retidos entre as cidades de Toyama e Kanazawa, no centro do Japão, na sequência do tremor de magnitude 7,5.

Levantamento dos alertas de tsunami mas mantém-se a ameaça de réplicas

O forte tremor de terra de segunda-feira levou a Agência Meteorológica do Japão a emitir imediatamente um "aviso de tsunami importante" - o primeiro desde o devastador terramoto e tsunami de 2011 - para Noto, mas mais tarde baixou-o para um "aviso de tsunami".

Os alertas de tsunami foram posteriormente cancelados à medida que a ameaça de novas ondas de tsunami diminuiu.

De acordo com o sistema de alerta de tsunami do Japão, as ondas previstas com menos de 1 metro são classificadas como "alerta de tsunami", enquanto as ondas previstas com até 3 metros são classificadas como "alerta de tsunami" e as ondas previstas com mais de 5 metros são classificadas como "alerta de tsunami importante".

As primeiras ondas atingiram a costa pouco mais de 10 minutos após o terramoto.

Um vídeo mostra uma onda a passar por cima de um muro de proteção marítima na cidade de Suzu, na segunda-feira.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foram registadas pelo menos 35 réplicas mais pequenas perto do epicentro do terramoto.

Susan Hough, sismóloga do Serviço Geológico dos Estados Unidos, advertiu que as réplicas podem durar meses.

Susan Hough disse que as pessoas que vivem naquela região do país já sentiram tremores antes, mas acredita que este é "o maior terramoto de longe" - o que significa que a maioria dos residentes provavelmente não tem experiência com um evento sísmico desta escala.

"Um terramoto desta dimensão vai continuar a ter réplicas. Pode facilmente ter réplicas maiores do que a magnitude 6, pelo que isso será um perigo por si só", disse Hough.

Fonte: edition.cnn.com