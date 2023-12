Pessoais

Ayad Allawi Factos rápidos

Data de nascimento: 1945

Local de nascimento: Iraque

Casamento: Thana Allawi (1987-presente)

Filhos: Três

Formação académica: Estudou medicina/neurologia em Bagdade e Londres.

Religião:Muçulmano xiita

Cronologia

Década de 1960 - Adere ao Partido Baath enquanto estuda medicina em Bagdade.

Décadade 1970- Responsável pelas organizações do partido Baath na Europa quando rompe com o regime de Saddam Hussein e se exila em Londres.

1978 - Sobrevive a uma tentativa de assassinato por apoiantes de Hussein. É espancado com um machado e fica hospitalizado durante quase um ano.

1991 - Co-funda o Acordo Nacional Iraquiano, um grupo de oposição ao Partido Baath liderado por Hussein.

abril de 2003 - Regressaao Iraque quando Bagdade cai nas mãos das forças da coligação.

outubro de 2003- Assume a presidência rotativa do Conselho de Governo do Iraque.

abril de 2004- Demite-se do comité de segurança do Conselho de Governo do Iraque quando a Coligação se recusa a dar ao comité autoridade sobre questões de segurança no Iraque.

28 de maio de 2004 - Selecionado por unanimidade pelo Conselho de Governo do Iraque para ser o primeiro-ministro interino do Iraque após a transferência do poder.

28 de junho de 2004 - Toma posse como primeiro-ministro interino do Iraque. É o primeiro governante, para além de Hussein, a liderar o país em mais de três décadas.

23 de setembro de 2004 - Dáuma conferência de imprensa com o Presidente dos EUA, George W. Bush, na Casa Branca.

16 de dezembro de 2004 - Allawi anuncia a sua lista de 240 candidatos à Assembleia Nacional iraquiana e afirma que a segurança e a unidade nacional serão as principais prioridades da sua lista. Recusa a possibilidade de concorrer numa lista determinada pelo Grande Ayatollah al-Sistani.

abril de 2005 - Demite-sedo cargo de primeiro-ministro interino.

julho de 2008 - Depõe perante uma subcomissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes dos EUA sobre a retirada das tropas americanas do Iraque.

26 de março de 2010 - As autoridades iraquianas divulgam os resultados das eleições, confirmando que a coligação Iraqiya de Allawi obteve o maior número de lugares no Parlamento.

8 de setembro de 2014 - Os legisladores iraquianos aprovam um novo governo com Allawi como um dos três vice-presidentes do país. Os cargos, considerados redundantes e parte de um governo inchado, são eliminados em agosto de 2015 e restaurados por um tribunal federal em outubro de 2016.

dezembro de 2017 - Em resposta ao apelo do Presidente dos EUA, Donald Trump, para transferir a embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém, Allawi insta as Nações Unidas a intervir, afirmando que a mudança irá prejudicar o papel dos Estados Unidos no processo de paz.

29 de novembro de 2019 - Na sequência do anúncio de Abdul Mahdi de que se demitirá do cargo de primeiro-ministro, Allawi apela à criação de um "governo de gestão" para preparar eleições transparentes.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com