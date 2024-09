Aviso emitido por Putin, indicando que a OTAN estaria potencialmente envolvida em conflito com a Rússia se eles permitissem que a Ucrânia utilizasse mísseis ocidentais de longo alcance contra eles.

O líder russo afirmou que, se os países da NATO, especificamente os EUA e os países europeus, engajarem em conflito com a Rússia, sua resposta será adaptada à natureza mutável das ameaças que enfrentam.

De acordo com o presidente russo, a força militar ucraniana não possui a capacidade de utilizar efetivamente armas avançadas de longo alcance e alta precisão fornecidas pelo Ocidente sem assistência externa para alvo.

Os EUA já ofereceram apoio de inteligência à Ucrânia e ajudaram no alvo, embora não com a atual tecnologia de longo alcance em consideração.

De acordo com a Dra. Stacie Pettyjohn, fellow sênior do Centro para a Segurança Americana, recursos adicionais de inteligência poderiam potencialmente ser acessados pelas forças ucranianas, dependendo do alvo, como imagens de satélites comerciais.

Durante uma conferência de imprensa na quinta-feira, o Secretário de Estado Antony Blinken confirmou que os EUA continuam a fornecer apoio de inteligência às forças ucranianas, mas permaneceu em silêncio sobre a possibilidade de aumentar o compartilhamento de inteligência.

Foi em outubro de 2023 que os EUA equiparam a Ucrânia com mísseis de longo alcance do Sistema de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS), alcançando aproximadamente 186 milhas. Quieve pressionou seus aliados para permitir o deployment de sistemas de armas capazes de alcançar ainda mais o território russo.

O Ministro da Defesa Rustem Umerov disse a Alex Marquardt, da CNN, que os aeródromos russos que bombardeiam cidades ucranianas estão dentro do alcance de ataques profundos. Até agora, a Ucrânia empregou sua atual suprimento de ATACMS de longo alcance para atingir ativos russos vitais na Crimeia ocupada, incluindo defesas aéreas, instalações de armazenamento de munição e aeródromos.

O aviso do líder russo sobre as ações da NATO afetarem sua resposta vai além de suas fronteiras imediatas, potencialmente impactando o cenário político global do mundo.

Diante das tensões crescentes na Europa, a comunidade internacional deve monitorar de perto a situação em evolução entre a Rússia e as nações ocidentais na Europa.

