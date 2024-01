Avião da guarda costeira japonesa não foi autorizado a descolar antes do acidente mortal na pista, segundo transcrição do controlo de tráfego aéreo

No acidente fatal, o voo 516 da Japan Airlines embateu no avião da guarda costeira após aterrar na pista, na terça-feira, provocando uma aterradora bola de fogo.

Todas as 379 pessoas que se encontravam no avião da Japan Airlines (JAL) foram evacuadas em segurança. Cinco dos seis membros da tripulação do avião mais pequeno da guarda costeira morreram, segundo o ministro dos transportes japonês, Tetsuo Saito.

Na quarta-feira, Saito divulgou a transcrição de mais de quatro minutos de comunicações entre os controladores de tráfego aéreo e os dois aviões imediatamente antes do acidente, o que indica que o voo da Japan Airlines tinha recebido autorização para aterrar.

De acordo com a transcrição, o controlo de tráfego aéreo autorizou o avião de passageiros da JAL a aterrar na pista C às 17h43m26s, hora local (3h43m26s ET).

No entanto, a transcrição não mostra uma aprovação clara para a descolagem do avião da guarda costeira, dizendo-lhe, em vez disso, para "taxiar até ao ponto de espera" às 5:45:11 p.m. (3:45:11 a.m. ET). A tripulação do avião da guarda costeira confirmou a instrução segundos depois, de acordo com a transcrição.

Cerca de dois minutos mais tarde, o voo da JAL colidiu com o avião da guarda costeira na pista, de acordo com o registo da hora no vídeo de vigilância do aeroporto.

O Secretário dos Transportes, Saito, disse aos jornalistas na quarta-feira que o incidente "ainda está a ser investigado" e que o próximo passo será ouvir a gravação áudio da conversa entre o piloto da guarda costeira e a torre de controlo de voo.

Acrescentou ainda que o Ministério dos Transportes está a tomar todas as precauções para evitar que um acidente deste tipo volte a ocorrer, afirmando que o Ministério tinha "dito às companhias aéreas e às agências de controlo do tráfego aéreo para implementarem minuciosamente as operações e os procedimentos básicos".

Num briefing após a conferência de imprensa de Saito, funcionários do Conselho de Segurança dos Transportes do Japão (JTSB) disseram que tinham recuperado os gravadores de voo e de voz do avião da guarda costeira. No entanto, acrescentaram que ainda estão a procurar os do avião da JAL.

Um funcionário da JTBS disse aos jornalistas que o controlador de tráfego aéreo autorizou o avião da JAL a aterrar na pista C e deu instruções ao avião da guarda costeira para "manter o ponto".

A divulgação da transcrição surge depois de a Japan Airlines ter afirmado, em comunicado, que a sua tripulação tinha sido autorizada a aterrar pelo controlo de tráfego aéreo antes da colisão.

O áudio do LiveATC.net parece detalhar a tripulação lendo uma ordem de autorização para a pista 34, dizendo "autorizado a aterrar 34 à direita".

A Japan Airlines comprometeu-se a cooperar plenamente na investigação para determinar a responsabilidade pelo acidente mortal.

Os passageiros que se encontravam a bordo do avião da Japan Airlines, um Airbus A350, bem como as testemunhas da colisão, descreveram o terror que deu lugar ao alívio quando se tornou claro que todos a bordo sobreviveram.

Por incrível que pareça, a Japan Airlines disse que apenas uma pessoa a bordo do seu avião ficou com nódoas negras, mas 13 "pediram consulta médica devido a desconforto físico".

As incursões na pista, como são classificados os incidentes deste tipo, são "raras mas podem ser catastróficas", segundo Graham Braithwaite, professor de segurança e investigação de acidentes na Universidade de Cranfield, no Reino Unido.

Helen Regan, Pete Muntean e Lauren Koenig da CNN contribuíram para a reportagem.

