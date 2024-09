Avanços na fertilidade nos EUA: a Alemanha poderia adotar essa tendência?

Alguns indivíduos escolhem adiar a paternidade até mais tarde na vida, e, se uma intervenção médica for necessária, os custos podem ser significativos. Nos EUA, um número crescente de corporações está cobrindo as despesas de tratamento de fertilidade para seus empregados. Esta tendência, muitas vezes referida como "Benefícios de Fertilidade", também está começando a emergir na Alemanha, embora em uma escala menor. Especialistas preveem que esta pressão continuará a aumentar sobre as empresas.

Há uma década, a notícia de que empresas de tecnologia como a Meta e a Apple estavam financiando o congelamento de óvulos dos seus empregados nos EUA causou controvérsia. Havia preocupações de que as mulheres poderiam priorizar suas carreiras em detrimento de seu desejo de ter filhos. Julia Reichert, fundadora da Onuava, uma startup de Heidelberg, dispensa esses medos. A Onuava oferece às empresas uma plataforma para fornecer uma variedade de opções de planejamento familiar aos seus empregados. Inicialmente, os serviços de fertilidade foram uma maneira para as empresas de silicone Valley combater a escassez de mão de obra qualificada e se tornarem mais atraentes para os candidatos a empregos. Reichert explica que as empresas não implementaram esses benefícios por bondade ou generosidade, mas porque isso lhes trouxe benefícios financeiros. Os empregados podem solicitar reembolso de procedimentos como fertilização in vitro, adoção ou retirada de óvulos de suas empresas. Hannah Zagel, que estuda esse assunto no Centro de Ciências Sociais de Berlim, atribui o foco à retenção de empregados, aumento da produtividade e potencialmente maior satisfação dos empregados.

De acordo com uma avaliação da Fundação Americana para Benefícios dos Empregados em 2022, cerca de 40% das empresas americanas oferecem tais serviços. A organização sem fins lucrativos consiste em mais de 31.000 membros de corporações e setor público. Quatorze por cento dessas empresas contribuem para os custos do "congelamento social", ou a preservação de óvulos como medida preventiva. Em 2016, essa porcentagem era de apenas 2%.

O seguro saúde só cobre algumas despesas

A tendência de apoiar os tratamentos de fertilidade provavelmente se estenderá à Alemanha, acredita Reichert. "As empresas são forçadas a encontrar soluções inovadoras para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada". Ao solicitar, algumas empresas americanas como Google, Meta, Apple, Microsoft ou Salesforce, negaram ou não puderam fornecer informações sobre se ofereciam esses benefícios na Alemanha. A empresa de consultoria McKinsey oferece apoio para tratamentos de fertilidade, adoção e gestação de substituição, além da preservação de óvulos, na Alemanha também.

De acordo com o Registro Alemão de FIV, mais de 390.000 crianças nasceram por meio de fertilização in vitro desde 1997. Os custos para vários tratamentos podem chegar a 10.000 euros. As empresas de seguro saúde alemãs não cobrem todas essas despesas. De acordo com o Ministério Federal da Família, as empresas de seguro saúde cobrem algumas despesas para indivíduos segurados em determinadas condições. Casais mais velhos ou do mesmo sexo, assim como solteiros, geralmente arcam com os custos eles mesmos. A retirada e a armazenagem voluntárias de óvulos também não são cobertas.

No ano passado, a gigante farmacêutica Merck anunciou planos para apoiar seus empregados com tratamentos de fertilidade. Desde sua introdução na Alemanha em 2024, a Merck recebeu cerca de 200 consultas. A demanda por esse apoio também veio dos empregados. No entanto, um dos parceiros deve estar empregado pela Merck durante o processo de tratamento.

A Merck garante aos empregados a confidencialidade. "O supervisor não será informado sobre este pedido ou consulta", explica Katharina Schiederig, chefe do departamento de estratégias de diversidade, igualdade e inclusão na Merck. A Merck atua apenas como um "ponto de faturamento", com um orçamento máximo em milhares de euros. O tema não é muito promovido.

"Nosso objetivo não é empurrar isso, mas oferecer uma ampla gama de apoio aos tratamentos de fertilidade", enfatiza Schiederig. A meta é dar às mulheres a liberdade de escolha. A socióloga Zagel considera um aspecto crucial se os benefícios de fertilidade estão ligados a condições. Eles realmente dão aos empregados mais escolhas, ou esperam que eles usem esses serviços em troca?

Zagel enfatiza que há alternativas para as empresas apoiar as famílias. Eles poderiam oferecer cuidados infantis ou benefícios de licença parental mais generosos. Eles também poderiam introduzir horários de trabalho flexíveis e facilitar o trabalho remoto. "É essencial sempre enfatizar as alternativas. Não deve haver pressão para usar esses serviços".

As empresas podem seguir em breve o exemplo da Merck e oferecer benefícios de fertilidade aos seus empregados na Alemanha, reconhecendo a necessidade de soluções inovadoras para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada. No entanto, é importante notar que o seguro saúde alemão só cobre algumas das despesas associadas aos tratamentos de fertilidade, como a fertilização in vitro, deixando muitos indivíduos para arcarem com os custos eles mesmos para procedimentos como a retirada ou armazenagem de óvulos.

