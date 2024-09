Avaliação da qualidade da chave: fatores essenciais a considerar

A maioria dos entusiastas do bricolage possui uma chave de boca ou uma chave de fenda ajustável. Ao procurar um novo kit de ferramentas, um conjunto combinado pode ser uma compra ideal. No entanto, o conforto não é o único fator a ser considerado.

Uma porca e uma parafuso mãe travados exigem o uso de uma chave de boca. Uma ferramenta combinada geralmente consiste em uma seção em forma de U e um lado de anel fechado. Ferramentas mais sofisticadas até incorporam um mecanismo de roldana no lado do anel, permitindo que os entusiastas do bricolage rotacionem sem parar. Tanto as opções de alto custo quanto as de baixo custo funcionam efetivamente, como confirmado por um teste realizado pela revista "Faça Você Mesmo" (edição 10/2024).

Doze conjuntos sem roldanas e dez equipados com elas foram avaliados. O consenso: é difícil escolher mal. No entanto, uma cuidadosa inspeção é recomendada, especialmente ao considerar se optar por um conjunto com ou sem roldana. Pois: a presença de uma roldana requer espaço, tornando a ferramenta mais volumosa em comparação com sua contraparte sem essa característica. Enquanto trabalhar ininterruptamente é mais fácil, especialmente em áreas confinadas, isso é possível apenas quando o espaço necessário estiver disponível.

A equipe da "Faça Você Mesmo" descobriu: é necessária uma distância mínima de 4 milímetros entre a cabeça do parafuso e sua surroundings para uma utilização eficiente de uma chave de boca com roldana. Os conjuntos de chaves de boca com roldana de Gedore e Hazet com melhor pontuação só necessitam de 2 milímetros de espaço.

A maioria dos conjuntos testados recebeu pelo menos uma nota "boa".

Alguns dos conjuntos examinados ofereciam recursos adicionais para facilitar os entusiastas do bricolage: por exemplo, proteção contra aperto excessivo para posicionamento aprimorado ou juntas na dobra do lado do anel.

As ferramentas foram avaliadas em várias categorias, como torque, teste de queda, força de retorno e etiquetagem, e também foram submetidas a um teste de durabilidade. A maioria dos conjuntos passou no teste.

Os conjuntos sem mecanismo de alto nível são da Gedore ("excelente", 166 euros) e Hazet ("excelente", 145 euros). Para conjuntos com função de roldana, um conjunto WGB ("excelente", 89 euros) saiu vencedor. Os testadores da "Faça Você Mesmo" também sugerem um conjunto da Wera ("excelente", 199 euros) nessa categoria. No total, 18 dos conjuntos testados receberam notas "excelente" ou "boa".

