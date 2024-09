Autoridades policiais na Austrália ganham acesso à plataforma de comunicação criptografada Ghost, resultando em numerosas prisões.

O suposto mentor por trás do aplicativo, Jay Je Yoon Jung, de 32 anos, enfrentará acusações em um tribunal de Sydney na quarta-feira, incluindo envolvimento em uma organização criminosa e obtenção de benefícios de atividades criminosas. Jung optou por não se pronunciar ou solicitar fiança e ficará preso até seu caso ser retomado no tribunal em novembro.

Nos últimos dias, a polícia australiana prendeu 38 suspeitos durante raids em quatro estados. Simultaneamente, autoridades no Canadá, Suécia, Irlanda e Itália também estavam fazendo prisões. O delegado adjunto da Polícia Federal Australiana, Ian McCartney, compartilhou essa informação.

McCartney afirmou que centenas de criminosos, incluindo membros do crime organizado italiano, gangues de motociclistas, crime organizado do Oriente Médio e crime organizado coreano, haviam utilizado o Ghost na Austrália e no exterior para importação ilegal de drogas e contratos de assassinato.

Desde março, a polícia australiana conseguiu frustrar 50 potenciais vítimas de serem feridas, sequestradas ou gravemente feridas ao monitorar ameaças em 125.000 mensagens e 120 chamadas de vídeo, revelou a assistente comissária Kirsty Schofield.

A polícia alegou que Jung havia criado o aplicativo especificamente para atividades criminosas em 2017.

A Austrália juntou-se a uma operação mundial liderada pela Europol para combater o Ghost em 2022.

O coronel Florian Manet, que lidera o Departamento Técnico da Comando Nacional de Ciberdefesa do Ministério do Interior da França, declarou em um comunicado emitido pela polícia australiana que sua equipe havia fornecido recursos técnicos à força-tarefa por vários anos, ajudando a decifrar as comunicações.

McCartney expressou gratidão aos franceses, dizendo que eles haviam fornecido a chave para decifrar as comunicações do Ghost para a polícia australiana.

Técnicos da polícia australiana conseguiram alterar atualizações de software emitidas pelo administrador regularmente, permitindo que infectassem dispositivos e acessassem conteúdo em dispositivos australianos, de acordo com McCartney.

"Efetivamente, infectamos os dispositivos, nos dando acesso ao material nos dispositivos australianos", disse McCartney, também mencionando que Jung morava na casa dos pais em Sydney, não tinha ficha criminal e nunca havia tido problemas com a lei antes de sua prisão na terça-feira.

Jung estava usando uma rede de revendedores para oferecer smartphones personalizados a criminosos em todo o mundo por 2.350 dólares australianos (1.590 dólares), incluindo uma assinatura de seis meses do Ghost e suporte técnico.

