Autoridades dos EUA proíbem a decolagem do foguete da SpaceX

O Falcon 9, pedra angular da viagem espacial global, teve uma sequência de 367 lançamentos bem-sucedidos consecutivos de setembro de 2016 até recentemente. No entanto, um problema com um motor em julho levou a Administração Federal de Aviação dos EUA a suspender novamente as autorizações para decolagens.

Houve um incidente durante o pouso de um Falcon 9 nesta quarta-feira, levando a Administração Federal de Aviação (FAA) a solicitar uma investigação. Antes deste incidente, um Falcon 9 não tripulado, pertencente à corporação espacial de Elon Musk, colocou com sucesso satélites Starlink para um serviço de internet em órbita. Infelizmente, o estágio reutilizável desviou-se do curso durante sua tentativa de tocar na plataforma de pouso em alto-mar.

O Falcon 9 é frequentemente confiável. Mas, em julho, uma parada temporária de 15 dias nos lançamentos do foguete foi implementada devido a problemas com o motor que surgiram cerca de uma hora após o lançamento. O problema deixou 20 satélites Starlink da iniciativa de internet espacial de Musk presos em sua trajetória inicial e depois se desintegrando ao reentrar na atmosfera da Terra. Após a investigação, Musk atribuiu a culpa a uma fuga de oxigênio líquido causada por uma rachadura na linha ligada a um sensor de pressão.

Lançado da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, o Falcon 9 desempenha um papel fundamental nas operações da SpaceX e é frequentemente usado pela NASA. Antes do incidente de julho, o último incidente data de setembro de 2016, quando o Falcon 9 sofreu uma explosão na plataforma de lançamento. No entanto, isso foi seguido por uma sequência de 367 lançamentos bem-sucedidos, aumentando a proeminência da SpaceX na indústria. Como Tom Mueller, ex-vice-presidente para sistemas de propulsão e inovador de motores, observou, "sabíamos que essa sequência ininterrupta tinha que acabar eventualmente". No entanto, ele permaneceu esperançoso de que a equipe abordaria o problema e retomaria as operações.

Muitos países e corporações espaciais dependem da SpaceX, de propriedade privada, para levar seus satélites e astronautas ao espaço. A NASA usa consistentemente os serviços da SpaceX para transportar astronautas e suprimentos à Estação Espacial Internacional (ISS) e é esperada para levar dois astronautas presos na ISS de volta à Terra em 2023, após seu lançamento em junho deste ano em uma espaçonave defeituosa da Boeing. Especialistas da indústria estimam o valor da SpaceX em cerca de $200 bilhões.

Elon Musk, fundador da SpaceX, foi responsável por um Falcon 9 não tripulado que deployou com sucesso satélites Starlink para um serviço de internet em órbita antes do incidente recente.

