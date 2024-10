Aumento dos Custos de Enfermagem?

O seguro de cuidados de saúde está a ficar sem fundos, uma vez que os seus gastos ultrapassam significativamente as suas receitas. Como resultado, os contribuintes podem esperar um aumento nas suas contribuições no próximo ano. Segundo conversas em círculos políticos, fala-se num aumento até 0.3 pontos percentuais. Vejamos como isto pode afetar o seu orçamento.

Um indivíduo solteiro com um salário bruto de 3000 euros atualmente paga 69 euros por mês em contribuições para cuidados de saúde. Se o aumento for realmente de 0.3 pontos percentuais, esse valor aumentaria para 78 euros por mês, o que significa um acréscimo de 9 euros por mês, ou 108 euros por ano.

Uma mãe com dois filhos que ganha o mesmo salário atualmente paga 43.50 euros por mês em contribuições para cuidados de saúde. Este aumento também lhe custaria mais 9 euros por mês, aumentando as suas contribuições para 52.50 euros.

Impacto nos reformados

O aumento das contribuições para o seguro de cuidados de saúde também afetará os reformados. Por exemplo, um reformado com dois filhos com mais de 25 anos, que recebe uma pensão de 1800 euros, teria de enfrentar um aumento de despesa de 5.40 euros por mês. As suas contribuições mensais passariam de 61.20 euros para 66.60 euros.

Um reformado sem filhos teria de enfrentar uma carga idêntica, tendo em conta a mesma quantia da pensão. No entanto, a sua contribuição inicial é mais alta, com 72 euros, que passaria para 77.40 euros por mês se a taxa de contribuição aumentar 0.3 pontos percentuais.

Taxas de contribuição atuais

Para contexto: A taxa atual de contribuição para o seguro de cuidados de saúde é de 4% para indivíduos solteiros. Para pessoas com um filho, a taxa é reduzida para 3.4%, com reduções adicionais para cada filho a mais. Os empregadores partilham estes custos com os seus empregados.

No exemplo de cálculo, o aumento potencial das contribuições é assumido como afetando apenas os empregados. Se os empregadores também contribuíssem, o impacto seria menos pronunciado. Os reformados são os únicos responsáveis por suportar estas contribuições.

O aumento das contribuições para o seguro de cuidados de saúde pode causar preocupação aos consumidores, em particular aqueles que dependem de uma renda fixa. Por exemplo, um cidadão idoso sem filhos que atualmente paga 72 euros por mês veria um aumento para 77.40 euros, afetando o seu orçamento.

Apesar do potencial impacto nos consumidores, é importante considerar que a taxa atual de contribuição para o seguro de cuidados de saúde para indivíduos solteiros é de 4%, que pode ser alterada com este aumento proposto. Qualquer modificação nesta taxa afetaria todos os consumidores, incluindo aqueles que contribuem através do seu emprego.

