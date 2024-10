Aumento dos alugueres, aumento subsequente dos valores das propriedades.

Não é segredo que o problema da acessibilidade na moradia alemã é um fato bem conhecido. Após uma breve pausa, os preços da propriedade geralmente tendem a aumentar novamente, e infelizmente, as notícias sobre os alugueres não são melhores. Análises recentes indicam um aumento tanto nos alugueres quanto nos preços das propriedades em toda a Alemanha.

Sem surpresa, o aumento dos alugueres é resultado da persistente escassez de apartamentos devido à construção nova insuficiente. Esta escassez é particularmente notável no aumento dos alugueres oferecidos em grandes e médias cidades, com um aumento de 12% na demanda por apartamentos existentes no terceiro trimestre de 2024, superando significativamente o crescimento na construção nova (2%). Nas áreas metropolitanas, a demanda por apartamentos para alugar permanece alta, embora a um ritmo mais lento, com um aumento de 7%.

O crescimento da demanda é mais pronunciado na periferia das áreas metropolitanas (12%) e significativamente nas cidades independentes (17%). Nas áreas rurais, a demanda por apartamentos para alugar aumentou 9% em relação ao trimestre anterior.

Berlim se junta aos três maiores centros urbanos mais caros

Assim como Frankfurt am Main, os alugueres em Berlim aumentaram em 3,1%. Como resultado, Berlim agora cobra 14,19 euros por metro quadrado, ficando em terceiro lugar na lista dos centros urbanos mais caros, atrás de Frankfurt am Main (14,97 euros) e Munique (20,97 euros). Os preços médios de aluguel em Berlim ultrapassaram os de Colônia (14,04 euros) e Stuttgart (14,07 euros), apesar de uma queda de 0,5% em ambas as cidades.

O aluguel médio para apartamentos existentes na Alemanha é de 8,54 euros por metro quadrado, mostrando um desenvolvimento estável de -0,2% no terceiro trimestre. O crescimento dos alugueres para apartamentos existentes nas áreas metropolitanas é diverso. Os alugueres para apartamentos existentes estão aumentando significativamente em Düsseldorf (3,6%) e Leipzig (3,7%), mas o aluguel médio nestas cidades permanece abaixo da média alemã.

Em contrapartida, os alugueres para apartamentos novos continuam a aumentar. O aluguel médio para apartamentos novos na Alemanha aumentou em 1,2% para 12,37 euros por metro quadrado no terceiro trimestre. Berlim também lidera o caminho com um aumento de 3,3% na comparação trimestral, estabelecendo um novo recorde de preço de 20,16 euros por metro quadrado na cidade, apenas atrás de Munique (25,58 euros por metro quadrado).

Frankfurt am Main completa o trio das cidades mais caras com um aluguel por metro quadrado de 18,09 euros (aumento de 1%). Leipzig viu um aumento substancial nos novos alugueres, que aumentaram 3,6% para 12,61 euros por metro quadrado desde o trimestre anterior. Os novos alugueres também aumentaram substancialmente em Colônia (2,3%) e Hamburgo (0,5%).

Contra intuitivamente, a propriedade também tende a ficar mais cara

Apesar dos aumentos de preço, aqueles que consideram comprar a própria propriedade muitas vezes encontram-se precisando investir mais dinheiro. De acordo com o Immoscout 24 Wohnbarometer, tanto os preços dos apartamentos quanto das casas unifamiliares em construção nova e propriedades existentes permaneceram estáveis. Taxas de juros mais baixas contribuem para impulsionar o mercado de compra. Após uma parada temporária no verão, a demanda por compras viu um aumento claro desde setembro. De acordo com o Immoscout 24 Wohnbarometer, o preço pedido para a propriedade residencial, na forma de apartamentos, também aumentou no primeiro trimestre. Em toda a Alemanha, isso aumentou até 2,3% para propriedades existentes e novas construções, após uma queda de 10% no quarto trimestre de 2022.

Apartamentos Existentes

Em média, os preços pedidos para apartamentos existentes aumentaram 1,5% no terceiro trimestre. Em Stuttgart e Düsseldorf, os preços aumentaram 1,4% e 2%, respectivamente, em um trimestre. Em outras seis cidades maiores, os preços permaneceram relativamente inalterados em comparação com o trimestre anterior, indicando estabilização do mercado: enquanto Berlim (queda de 0,1%), Colônia (queda de 0,1%) e Hamburgo (queda de 0,4%) viram ligeiras quedas, Leipzig (aumento de 0,3%), Munique (aumento de 0,7%) e Frankfurt am Main (aumento de 0,7%) apresentaram ligeiros aumentos.

No ano, a tendência de alta é confirmada: em Colônia, os preços aumentaram 5% em comparação com o ano anterior. Em Munique, um apartamento existente custa 4,4% mais do que um ano atrás, com o preço por metro quadrado se aproximando da marca de 8500 euros. Somente em Frankfurt am Main os preços ainda estão ligeiramente abaixo do ano anterior, em -1,3%.

Apartamentos Novos

Os preços de cesta para apartamentos recém-construídos permaneceram aproximadamente os mesmos no terceiro trimestre, tanto nacionalmente (aumento de 0,2%) quanto em áreas urbanas maiores. Stuttgart experimentou uma ligeira queda de 0,6%, enquanto Frankfurt am Main e Düsseldorf apresentaram uma queda de 0,5%. Os desenvolvimentos positivos variaram de um aumento de 0,1% em Hamburgo a um aumento de 0,6% em Munique. Comparativamente, quatro das oito cidades maiores apresentaram aumentos significativos de preço para o ano: apartamentos em Munique (aumento de 5,5%), Berlim (aumento de 5,2%), Colônia (aumento de 3,1%) e Leipzig (aumento de 2,4%) agora custam mais do que no ano anterior. Por outro lado, os caçadores de casas em Frankfurt am Main (queda de 2,2%), Stuttgart (queda de 1,7%) e Düsseldorf (queda de 1,6%) ainda podem economizar algum dinheiro em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

Habitações Existentes

Preços de habitação em Leipzig aumentaram 2.2%, seguidos por Colónia com 1.8%, Hamburgo com 1.6% e Stuttgart com 1.3%. Frankfurt am Main viu uma queda de 1%. Em outras partes do país, as mudanças de preço trimestrais permanecem mínimas. A média nacional de preços também sofreu uma queda de 0.4%. No ano, os preços em Stuttgart e Colónia dispararam acima de 6% em comparação com o ano anterior devido a flutuações trimestrais favoráveis. Leipzig experimentou um aumento de preços de 2.9% no ano. No entanto, os preços em Munique (em queda de 2.0%), Frankfurt am Main (em queda de 1.6%) e Hamburgo (em queda de 1.4%) estão ligeiramente abaixo do ano anterior.

Casas Unifamiliares Novas

Em comparação com o trimestre anterior, os preços nacionais para casas unifamiliares recém-construídas aumentaram 2.1%. Tendências semelhantes podem ser vistas em três grandes cidades. Em Stuttgart, os preços aumentaram 2.3%, enquanto Berlim e Hamburgo testemunharam um aumento de preços de 1.2% cada. Nas cinco cidades restantes, os preços geralmente estão em linha com o trimestre anterior ou sofreram ligeiras reduções, como em Munique e Frankfurt am Main, com uma queda de 0.9%.

Olhando para o ano inteiro, cinco das oito maiores cidades têm preços acima da marca do ano anterior. Stuttgart teve o maior aumento com 8.9%. Berlim e Leipzig ambos viram um aumento de preços de 3.6%, enquanto Colónia experimentou um aumento de 2.0% e Munique observou um aumento de 1.1%. No entanto, Hamburgo viu uma queda de 2.9%, e Düsseldorf viu uma queda de 2.4%.

O aumento da demanda por apartamentos para alugar levou a um aumento nas rendas oferecidas, com um aumento significativo de 12% em grandes e médias cidades no terceiro trimestre de 2024. Devido a essa demanda, a taxa média de juros para obtenção de hipoteca para comprar propriedade também pode aumentar, tornando a propriedade imobiliária mais cara para muitas pessoas.

