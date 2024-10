Aumento da ansiedade em torno de jornalista preso homenageado pelos EUA por revelar operações de fraude online enganosas

Mecânico Dara foi detido pela polícia cambodiana em uma segunda-feira, acusado de incitar "desordem" por meio de publicações nas redes sociais sobre atividades em um site de mineração, de acordo com o Tribunal Municipal de Phnom Penh na capital. Cada acusação pode resultar em uma pena de prisão de dois anos.

Este jornalista premiado é conhecido por suas investigações que expõem corrupção, degradação ambiental e exploração humana em um país com restrições rigorosas à liberdade de imprensa. De acordo com a ONG cambodiana LICADHO, Dara tem defendido consistentemente a responsabilidade e a justiça.

Em 2023, Mecânico Dara recebeu o prêmio TIP Hero do Departamento de Estado dos EUA por sua trabalho em desvendar uma indústria ilegal de bilhões de dólares envolvendo operações de fraude no Camboja. Fotos mostram ele com o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken, que apresentou a homenagem.

Em um comunicado lançado no Dia X, a Embaixada dos EUA no Camboja expressou preocupação com a prisão de Dara e pediu sua libertação. Eles o descreveram como um "oponente vocal do tráfico humano e fraudes online" e um "defensor da liberdade de expressão protegida pela Constituição".

O projeto USAID Cambodia Counter Trafficking in Persons considerou Dara a personificação dos princípios de uma sociedade livre no Camboja e expressou publicamente seu apoio a ele como um herói anti-tráfico.

A União Europeia e a Austrália também expressaram preocupação com a prisão de Dara. A embaixada australiana no Camboja afirmou que "todos os cambodianos deveriam ter a liberdade de expressar-se sem medo de prisão ou processo".

Uma coalizão de 46 organizações de mídia e sociedade civil do Camboja pediu a libertação imediata de Dara, caracterizando sua prisão como uma tentativa de intimidar e silenciar jornalistas.

Grupos de direitos humanos afirmaram que as acusações de incitação são frequentemente utilizadas pelas autoridades cambodianas contra defensores dos direitos humanos, ativistas, jornalistas e críticos do governo.

Epicentro da operação de fraudes na Ásia Sudeste

O trabalho de Dara tem se concentrado no papel do Camboja como centro de uma pandemia de fraudes na Ásia Sudeste, que tem vitimizado incontáveis pessoas e levantado preocupações de segurança global.

Pessoas em toda a Ásia são frequentemente atraídas por ofertas de emprego legítimas em toda a região, apenas para serem traficadas para instalações de fraude onde sofrem abuso severo, como trabalho forçado, detenção arbitrária, tratamento humilhante ou tortura - muitas vezes sem a assistência das autoridades locais.

O coração desta rede é composto pelo Camboja, Myanmar e Laos, de acordo com o Instituto de Paz dos EUA e agências de aplicação da lei. A ONU estima que 100.000 pessoas estejam detidas em compounds cambodianos, com outros 120.000 presos em condições de escravidão moderna em Myanmar.

A partir dessas instalações, grupos criminosos transnacionais liderados por chineses operam operações online lucrativas, que vão desde jogos ilegais até fraudes românticas e fraudes de criptomoedas. As vítimas vêm de todo o mundo, incluindo os EUA.

A indústria de fraudes gera cerca de $12,8 bilhões anualmente no Camboja - equivalente a metade do PIB do país, de acordo com o USIP.

Jornalistas que cobrem a indústria de fraudes no Camboja relatam ter enfrentado intimidação, vigilância e ameaças legais, de acordo com a VOA. A CNN não conseguiu verificar independentemente essas alegações.

Repressão à liberdade de imprensa no Camboja

Organizações de direitos afirmam que a queda do setor de mídia em expansão do Camboja é atribuída ao ex-líder Hun Sen, que governou o país por mais de três décadas antes de passar o poder para seu filho Hun Manet em 2022.

Atualmente, o Camboja ocupa o 151º lugar em 180 países no Índice de Liberdade de Imprensa da Organização Repórteres Sem Fronteiras de 2024. Desde 2018, os meios de comunicação independentes foram eliminados ou forçados a fechar, e a censura, a vigilância do governo, os bloqueios de mídia e o assédio online são generalizados.

Como freelancer, Mecânico Dara trabalhou para vários meios de comunicação locais e internacionais, incluindo a Voice of Democracy, que fechou no ano passado.

O fechamento da última organização de mídia independente do Camboja foi amplamente criticado como o golpe final na liberdade de imprensa no país.

Após sua prisão, Mecânico Dara disse à CNN: "Lutamos pela verdade. Sempre fizemos, mas evidentemente, algumas pessoas não conseguiam lidar com isso".

"Há muitas histórias para contar sobre o Camboja, do Camboja e além - países como Myanmar e Vietnã", acrescentou. "É um espaço que está ficando cada vez menor e mais estreito, e as vozes estão sendo silenciadas para que o mundo exterior não possa ver".

Em resposta à prisão de Mecânico Dara, a diretora de pesquisas da Amnistia Internacional, Kate Schuetze, afirmou em um comunicado que as acusações contra ele representavam "mais um exemplo da relutância do governo cambodiano em tolerar jornalistas".

"Isso é apenas a última medida na campanha do novo governo para eliminar a liberdade de imprensa", ela concluiu.

Em seu trabalho investigativo, Mecânico Dara destacou o papel do Camboja como um grande centro de fraudes na Ásia, contribuindo significativamente para a pandemia global de fraudes. Várias organizações internacionais, incluindo a União Europeia e a Austrália, expressaram preocupação com a prisão deste jornalista proeminente.

