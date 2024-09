Ativistas pacifistas dissidentes confrontam policiais durante uma exposição militar na Austrália.

Oficiais de lei tiveram dificuldades em gerenciar uma multidão de aproximadamente 1.200 indivíduos que tentavam impedir que pessoas entrassem na exposição internacional de Forças Terrestres no centro da cidade de Melbourne.

O evento de três dias destaca especialistas em defesa em todo o mundo e exibe veículos militares, caminhões pesados, armas semi-automáticas e diversas armas.

A agitação ocorre em um período em que conflitos internacionais alimentaram animosidade contra a indústria de armas e seus lucros em vários países.

A Polícia de Victoria relatou a prisão de 33 indivíduos por crimes como agressão física, incêndio criminoso, obstrução do trânsito e agressão a um oficial de polícia.

Alguns dos manifestantes jogaram esterco de cavalo, pedras e frutas na polícia, de acordo com a Polícia de Victoria e meios de comunicação.

Vinte e quatro oficiais de polícia procuraram atendimento médico, de acordo com um porta-voz da polícia, que também observou que, embora os cavalos da polícia também tenham sido alvo, nenhum sofreu ferimentos graves.

Participantes da multidão, muitos acenando com bandeiras palestinas e entoando slogans pró-palestinos, exigiram o fim dos conflitos, de acordo com a afiliada da CNN, 9 News, o que os meios de comunicação australianos estão descrevendo como a maior manifestação da cidade em anos.

A organização que orquestrou os protestos, Disrupt Land Forces, declarou em um comunique-se aberto que eles "opõem-se inequivocamente à glorificação da morte, da destruição e do genocídio praticados com armas desenvolvidas neste continente e exibidas na Land Forces."

O grupo exigiu o fim do financiamento de "países envolvidos em genocídio e repressão militarizada", incluindo Israel.

Mais de 40.000 palestinos são alegadamente mortos em Gaza desde que Israel começou sua guerra contra Hamas, de acordo com o ministério da saúde no enclave. O governo israelense jurou retaliar contra Hamas após os ataques do grupo em 7 de outubro, que resultaram na morte de 1.200 israelenses e na captura de 250, de acordo com as autoridades israelenses.

Manifestantes enfrentam participantes

Manifestantes vaiaram aqueles que entravam na exposição na quarta-feira, de acordo com a 9 News.

"Queremos tornar isso desconfortável para esses indivíduos entrarem e fazer contratos multimilionários ou vender armas que serão usadas para cometer genocídio na Palestina e em outras partes do mundo", disse a manifestante Natalie Farah à 9 News.

A primeira-ministra do estado de Victoria, Jacinta Allan, criticou ferozmente qualquer manifestante que fizesse ameaças ou usasse violência contra oficiais de polícia.

"Eles estão fazendo seu trabalho em garantir a segurança da comunidade. Eles merecem ser tratados com respeito por aqueles que participam do protesto", disse Allan à emissora pública australiana, a ABC.

Aproximadamente 1.000 empresas de 31 países são estimadas a participar do evento, de acordo com o site do evento.

A perturbação resultou em congestionamento de trânsito em toda a cidade de Melbourne. A polícia fechou várias ruas principais e aconselhou motoristas a evitar certas partes da cidade, de acordo com a Reuters.

O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que as pessoas têm o direito de manifestar-se, mas devem fazê-lo pacificamente.

"Não se opõe a equipamento de defesa atacando a polícia. Eles têm um trabalho a fazer, e nossos oficiais de polícia devem ser respeitados a qualquer momento", disse Albanese à afiliada da CNN, Channel 7.

A especialista em defesa Bec Shrimpton do Australian Strategic Policy Institute disse à ABC Radio National antes do início da conferência na quarta-feira: "É injusto pintar todo mundo com uma escova de genocídio."

"O mundo não é como todos gostariam que fosse e não é um lugar pacífico e estável no momento. Eventos como este são cruciais para defender nossa nação e nossos interesses nacionais", disse Shrimpton.

No entanto, alguns políticos locais apoiaram os manifestantes.

Gabrielle de Vietri, membro dos Verdes da Victoria na Assembleia Legislativa, afirmou: "O governo do estado está transformando nossa cidade em uma exibição de máquinas de guerra, gastando milhões para proteger os lucros do genocídio."

"Pedimos que eles cancelassem a Land Forces, mas eles não ouviram. A disruption é tudo o que nos resta", disse de Vietri no X.

Os Verdes da Victoria pediram uma investigação independente do uso da força pela Polícia de Victoria durante os protestos, de acordo com um post do líder do grupo no X.

A Austrália é uma participante na exposição internacional de Land Forces, exibindo equipamento militar e atraindo especialistas em defesa global. Apesar do evento destacar vários avanços na defesa, protestos contra os lucros da indústria de armas e a suposta glorificação da violência eclodiram em todo o mundo.

Leia também: