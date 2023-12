Ativista de Hong Kong foge para o Reino Unido alegando "vigilância rigorosa" por parte da polícia de segurança nacional após a sua libertação da prisão

Numa publicação no Facebook, Tony Chung, de 22 anos, afirmou ter sido alvo de uma "vigilância rigorosa" por parte da polícia de segurança nacional após ter sido libertado da prisão em junho, depois de ter cumprido uma pena por secessão ao abrigo de uma lei de segurança rigorosa. Afirmou ainda que os agentes tinham explorado a sua má situação financeira numa tentativa de o induzir a tornar-se um informador pago.

"Temia sair de casa, temia usar o telefone em público e preocupava-me com a possibilidade de ser novamente detido por agentes da polícia de segurança nacional nas ruas", afirmou. "Cada encontro com os agentes da polícia de segurança nacional enchia-me de medo, receando que me acusassem de pôr em perigo a segurança nacional e que me exigissem que provasse a minha inocência."

A CNN contactou o Gabinete de Segurança de Hong Kong, o Departamento de Segurança Nacional e o Departamento de Serviços Correccionais para comentar as alegações de Chung.

Chung disse que viajou para a Grã-Bretanha via Japão depois de obter autorização da polícia para fazer uma viagem de Natal a Okinawa.

Chung junta-se a um êxodo de activistas que fugiram desde que Pequim impôs uma lei de segurança nacional a Hong Kong, há mais de três anos, após quase um ano de protestos pró-democracia que abalaram a cidade.

Os críticos da lei de segurança nacional de Hong Kong - que criminaliza a secessão, a subversão, o terrorismo e o conluio com potências estrangeiras e prevê uma pena máxima de prisão perpétua - afirmam que esta foi utilizada para esmagar o movimento de oposição da cidade, reformular o seu sistema eleitoral, silenciar os seus meios de comunicação social e paralisar a sua sociedade civil, outrora vibrante.

Mas o governo de Hong Kong e as autoridades chinesas rejeitaram repetidamente essas críticas e disseram que a lei ajudou a cidade a "restaurar a estabilidade" após os protestos de 2019.

No início deste mês, Agnes Chow, um dos rostos mais proeminentes do movimento pró-democracia, revelou que tinha fugido para o Canadá e que não regressaria a Hong Kong para cumprir as condições de fiança, uma vez que a polícia investiga alegações de que ela pôs em perigo a segurança nacional.

Recentemente, a polícia de Hong Kong colocou 1 milhão de dólares húngaros (128 000 dólares) à disposição de uma série de activistas democráticos que vivem em exílio autoimposto, numa ação condenada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido.

Todos os procurados vivem atualmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha e na Austrália, que suspenderam os seus tratados de extradição com Hong Kong devido a preocupações com a lei de segurança.

Ativista adolescente

Chung era apenas um adolescente quando se envolveu na política.

Em 2016, foi cofundador do Studentlocalism, um grupo pró-independência, que se dissolveu pouco antes de Pequim impor a lei de segurança nacional em 2020.

Na altura, os defensores da independência da China eram uma minoria muito à margem do outrora amplo movimento democrático de Hong Kong. Mas durante os enormes e por vezes violentos protestos democráticos que duraram meses em 2019, os apelos a uma maior autonomia, e mesmo à independência, tornaram-se mais comuns, alarmando Pequim.

Pequim impôs a sua nova lei de segurança nacional a Hong Kong no ano seguinte.

Poucos meses após a promulgação da lei, Chung foi detido pela polícia de Hong Kong sob a acusação de secessão ao abrigo da lei de segurança, no meio de relatos de que planeava pedir asilo no consulado dos EUA.

Em 2021, foi condenado a um total de 43 meses de prisão por tentar separar a cidade da China e por branqueamento de capitais.

Foi libertado em junho e foi colocado sob uma ordem de supervisão de um ano pela polícia.

Mas Chung afirmou que a polícia de segurança nacional reforçou arbitrariamente a sua vigilância, solicitando reuniões com ele de duas em duas ou de quatro em quatro semanas, interrogando-o sobre todos os pormenores das suas actividades, incluindo informações sobre as pessoas com quem estava em contacto e o conteúdo das suas conversas.

Segundo ele, as autoridades também impuseram restrições que lhe dificultaram a procura de empregos temporários. Chung especulou que as autoridades souberam das suas dificuldades financeiras e propuseram pagar-lhe honorários de informador.

"Nos últimos seis meses, sem qualquer rendimento proveniente de qualquer trabalho, os agentes da polícia de segurança nacional continuaram a coagir-me e a induzir-me a juntar-me a eles", afirmou Chung no Facebook.

Chung disse que os agentes da polícia de segurança nacional em setembro também sugeriram levá-lo numa viagem à China continental. Ele disse que temia ser extraditado para o continente e recusou a proposta.

Antes de fugir para o Canadá, a também ativista Chow afirmou que, como condição para obter o seu passaporte de volta da polícia, teve de viajar em agosto com as autoridades para a cidade chinesa de Shenzhen, do outro lado da fronteira com Hong Kong.

No início deste mês, a polícia de Hong Kong confirmou que tinha devolvido o passaporte de Chow para que ela pudesse estudar no estrangeiro e prolongou a sua fiança. O comunicado não abordou a sua versão da viagem a Shenzhen.

