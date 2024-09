Assassinatos intensos durante o confronto entre Trump e Harris

Durante a discussão, Harris tentou transmitir uma visão otimista de uma nação reunificada, enquanto Trump pintou o deterioro dos EUA e um "estado falido".

Os dois indivíduos, que não haviam interagido anteriormente, começaram com um aperto de mãos breve antes de mergulhar em críticas enfáticas um ao outro.

"Donald Trump nos levou a recordes de desemprego desde a Grande Depressão", afirmou Harris sobre o mandato de Trump (2016-2022). O líder do Partido Republicano, ela explicou, era responsável pela "maior ameaça à nossa democracia desde a Guerra Civil". Desde então, ela e o presidente Joe Biden têm se dedicado a "corrigir os erros de Donald Trump".

Trump continuou a rotular Harris de "Comunista" e afirmou que ela não tinha plano. "Ela simplesmente copiou o plano de Biden, que consiste em apenas quatro sentenças que propõem apenas a redução de impostos", afirmou o bilionário de 78 anos. Ele persistentemente acusou sua oponente democrata de desonestidade em suas afirmações.

Em relação ao aborto, Harris afirmou que Trump estava espalhando numerous mentiras. Como presidente, ele selecionou três juízes da Suprema Corte com a intenção de revogar o direito nacional ao aborto. Deliberadamente informando de forma errada sobre esses processos, "ele está insultando as mulheres americanas", argumentou a vice-presidente.

Em política externa, Harris alegou que Trump era um motivo de riso no mundo inteiro. "Líderes mundiais estão rindo de Donald Trump", afirmou Harris. Ela acusou Trump de tentar colaborar com ditadores como o presidente russo Vladimir Putin, que "devoraria você no café da manhã". Ditadores e déspotas se alegram ao ver Trump na Casa Branca, ela afirmou, porque sentem que podem manipulá-lo com adulações e favores.

Trump voltou a se recusar a admitir sua derrota nas eleições de 2020. "Você só precisa considerar as evidências... Eu consegui quase 75 milhões de votos, o maior número de votos que qualquer presidente em exercício já conseguiu", afirmou Trump.

O republicano Trump não reconheceu sua derrota contra o atual ocupante Joe Biden em 2020, informando de forma enganosa que havia sido privado de sua vitória. Devido a seus esforços para reverter o resultado e convertê-lo em uma vitória, o homem de 78 anos enfrenta dois julgamentos.

Durante esta campanha, ele deixou claro que não aceitaria uma derrota nas eleições presidenciais de 2024 e a contestaria. Harris lembrou Trump de seus numerosos casos legais e o fato de que agora é um criminoso condenado após o veredicto no caso de dinheiro silenciado.

Este foi o primeiro debate televisivo entre Trump e Harris. Imediatamente após o debate, a equipe de Harris desafiou o republicano de 78 anos para um segundo debate. Até agora, nenhuma das partes concordou com novas datas.

Trump declarou que esse foi seu "melhor debate" e atribuiu parcialidade aos dois moderadores da ABC. "Eram três contra um", escreveu em sua plataforma online Truth Social.

Apenas alguns minutos após o debate, a estrela pop Taylor Swift conquistou uma vitória importante: a cantora anunciou por meio do Instagram que apoiaria Harris nas eleições de 5 de novembro.

