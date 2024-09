As tensões na política israelense aumentam à medida que os confrontos com o Hezbollah se intensificam

Em vez disso, o cenário político estava fervilhando com rumores de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava planejando demitir o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e nomear um novato militar, Gideon Sa'ar, para fortalecer sua posição doméstica. Oficiais de segurança de alto escalão foram francos. "Levará seu tempo para aprender o trabalho por meses", declarou Gadi Eisenkot, um altamente respeitado ex-chefe militar israelense e membro da oposição.

No entanto, a série de explosões via bipe e walkie-talkie, resultando em numerosos mortos e feridos, e agitando os nervos libaneses, atrapalhou esse esquema, pelo menos temporariamente. A tensão exacerbada com o Hezbollah deu a Gallant um respiro. Relatos na imprensa israelense sugerem que esse respiro para Gallant é apenas temporário, e Netanyahu ainda pretende demiti-lo.

A política e a política doméstica em qualquer democracia são inseparáveis. Mas em Israel de Netanyahu, elas são particularmente entrelaçadas – especialmente agora.

Motivação política

O governo israelense mantém que intensificar o conflito com o Hezbollah foi necessário para retornar mais de 60.000 deslocados residentes no norte de Israel para suas casas. Desde os ataques de 7 de outubro pelo Hamas, o Hezbollah vem lançando ataques contra Israel em solidariedade com o Hamas e os militantes palestinos em Gaza. Consequentemente, centenas de milhares também foram deslocados devido aos bombardeios israelenses no Líbano.

O retorno dos residentes do norte para suas casas é uma prioridade política em Israel, e como o gabinete incluiu isso como objetivo de guerra, também se tornou uma meta de política. No entanto, a escalada do conflito com o Hezbollah impede o objetivo de Netanyahu de demitir Gallant.

Notavelmente, Netanyahu convocou uma reunião de segurança na quarta-feira, mas não convidou seu ministro da Defesa. Em vez disso, convidou Itamar Ben-Gvir, um ministro da segurança nacional com uma condenação por incitação. Ben-Gvir já havia sido excluído das decisões relacionadas à guerra, apesar de múltiplas solicitações.

Recentemente, após a aprovação de uma tentativa de mediação apoiada pelos EUA com o Líbano, Netanyahu enfrentou críticas severas de seus aliados de direita, que sugerem que apenas a ação militar pode eliminar o Hezbollah da fronteira. O partido de Ben-Gvir realizou uma reunião de emergência – fazendo uma ameaça implícita de desmantelar a coalizão. Essas críticas levaram Netanyahu a emitir uma declaração contra um cessar-fogo imediato, e quando emitiu outra declaração anunciando sua participação no processo de mediação liderado pelos EUA, fez isso apenas em inglês, não em hebraico.

Ao travar guerra contra o Hezbollah, o governo israelense busca desvincular o Líbano de Gaza. O Hezbollah alega que seus ataques contra Israel são em solidariedade com os palestinos em Gaza; Israel busca parar os ataques do Hezbollah sem um cessar-fogo e troca de reféns. No entanto, entre a classe de segurança nacional israelense, há uma crença generalizada de que Netanyahu está prolongando o conflito em Gaza porque está ciente de que, uma vez resolvido, enfrentará uma pressão imensa para convocar eleições.

Membros da família dos 101 reféns em Gaza regularmente culpam o primeiro-ministro por ganhar tempo e priorizar sua sobrevivência política acima do interesse nacional.

"Eu acho que é principalmente uma questão política", disse Eyal Hulata, fellow sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro israelense, à CNN sobre o fracasso em alcançar um cessar-fogo em Gaza. "O IDF (Forças de Defesa de Israel) e o ministro da Defesa têm sido claros de que acreditam que a situação em Gaza permite uma troca de reféns, e que eles apoiam uma troca de reféns.

"Se Netanyahu quisesse acabar com isso, poderia. Então, acho que não é essa sua intenção no momento."

Tensões históricas

Netanyahu e Gallant têm relações tensas há muito tempo, apesar de um período de união após o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Os dois frequentemente brigaram sobre a guerra no Gaza. Em agosto, Gallant disse a um comitê fechado do Knesset que o objetivo de Netanyahu de "vitória total" no Gaza era absurdo, de acordo com a mídia israelense. Netanyahu respondeu repreendendo publicamente Gallant por abraçar uma "narrativa anti-israelense".

Gallant também foi altamente crítico da ênfase de Netanyahu no controle israelense de uma faixa de território ao longo da fronteira Gaza-Egito, conhecida como o corredor de Philadelphi, chamando-a de "vergonha moral". Durante discussões ministeriais, ele votou contra a continuação da ocupação lá, vendo-a como um empecilho para um cessar-fogo e troca de reféns. "Se queremos os reféns vivos, não temos tempo", disse ele.

Com o corredor de Philadelphi e o Hezbollah, os críticos de Netanyahu questionaram por que, se eram tão cruciais, ele esperou meses para confrontar esses problemas. Netanyahu argumenta que foi uma "progressão de escalada militar".

"O tensionamento entre Netanyahu e Gallant é de longa data e profundamente pessoal", disse Gilad Malach, pesquisador do Instituto de Democracia de Israel, à CNN. "Mas acima de tudo, Netanyahu quer manter sua coalizão".

De fato, quando o primeiro-ministro tentou demitir Gallant pela primeira vez, em março do ano passado, foi para opor-se às propostas de reformas judiciais de Netanyahu – uma questão que poderia ter desmantelado o governo.

A ideia de que Gallant poderia ser demitido devido às reformas judiciais gerou uma onda imediata de protestos, que se tornaram conhecidos como a "Noite de Gallant" no Israel. Eventualmente, Netanyahu recuou. Um dos fatores que impediram Netanyahu de demitir Gallant agora é seu medo de outra noite como essa.

O risco para a coalizão devido à proposta de lei para os Haredim é bastante significativo, afirmou Malach. Consequentemente, Netanyahu fará tudo o que for necessário para manter a coalizão. Se Gallant for um obstáculo para preservar a coalizão, ele tomará todas as medidas necessárias para removê-lo de seu cargo.

A preocupação com o serviço militar obrigatório para judeus ultra-ortodoxos tem sido uma questão controversa em Israel desde sua criação. Os judeus ultra-ortodoxos, que consideram o estudo da Torá como sua maior obrigação, foram isentos do serviço militar obrigatório. No entanto, este ano, o Supremo Tribunal decidiu que essa isenção infringia os princípios de igual proteção, exigindo que o IDF iniciasse o recrutamento.

Os partidos ultra-ortodoxos, essenciais para o governo de Netanyahu, vêm trabalhando para legislar a revogação de uma isenção. Apesar de terem ameaçado deixar a coalizão no passado, sua insatisfação com o atual mandato do IDF para recrutar homens ultra-ortodoxos permanece uma ameaça latente.

Gallant, uma espinha no lado de Netanyahu, se opõe a fornecer uma isenção aos ultra-ortodoxos. Compartilhando dessa visão com muitos líderes militares, ele acredita que todos os israelenses judeus deveriam compartilhar o ônus do serviço militar e se recusa a apoiar qualquer lei sem amplo apoio político.

Sa'ar, que Netanyahu pretendia substituir Gallant, é dito ter relações mais fortes com os partidos ultra-ortodoxos.

Eisenkot, o ex-chefe do Estado-Maior do IDF, opinou que a questão ultra-ortodoxa estava no cerne do desejo de Netanyahu de demitir o ministro da Defesa.

"Demitir Gallant – e não sou o maior fã de Gallant – serve a objetivos políticos, visando aprovar a lei de recrutamento, prejudicando assim o IDF", declarou Eisenkot. "Isso é mais uma manifestação da política cínica de Netanyahu".

Com o apoio de Netanyahu, os partidos ultra-ortodoxos pretendem aprovar um projeto de lei de isenção militar quando o Knesset retornar após as Festas do Alto Holofotes em outubro. Mesmo que a lei seja aprovada, o Supremo Tribunal quase certamente a derrubará, de acordo com Malach.

"Mas o ponto é que você ganha tempo. E isso é a coisa mais importante para Netanyahu", disse ele. "No curto prazo, todo o mandato é para ele. Porque até o Supremo Tribunal decidir, ele terá um ano, dois anos – isso é suficiente".

Essa estratégia de curto prazo também pode se aplicar ao Hezbollah. Apesar da discussão em andamento sobre uma possível invasão israelense do Líbano no futuro próximo, não há discussão sobre o que uma solução de longo prazo com o vizinho de Israel poderia envolver.

Michael Shemesh, correspondente da emissora israelense Kan que acompanhou Netanyahu a Nova York esta semana, relatou que jornalistas perguntaram a um assessor do primeiro-ministro sobre a possibilidade de Gallant ser demitido.

"Não fazemos política durante a guerra", respondeu o assessor. "Havia jornalistas que não puderam deixar de rir", disse Shemesh.

Dana Karni contribuiu para esta reportagem.

Apesar da tensão aumentada com o Hezbollah ter proporcionado ao Ministro da Defesa Yoav Gallant um breve alívio, os relatórios sugerem que o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu ainda pretende demiti-lo. Esse movimento poderia potencialmente ajudar Netanyahu a alcançar seu objetivo político de demitir Gallant, especialmente em relação à controversa questão do serviço militar obrigatório para judeus ultra-ortodoxos, que Gallant se opõe fortemente. O conflito em andamento com o Hezbollah tem dificultado o objetivo de Netanyahu de demitir Gallant, mas também lhe deu a oportunidade de reformular seu gabinete e fortalecer sua posição política doméstica no mundo.

