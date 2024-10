As possíveis respostas de Israel ao ataque com mísseis do Irã: informações sobre suas possíveis ações

Irã cometeu um erro significativo esta noite e vai pagar as consequências, declarou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu algumas horas após um ataque sem precedentes.

O Irã lançou cerca de 200 mísseis balísticos contra alvos militares israelenses, o maior ataque desse tipo até agora. Os mísseis acionaram sirenes em todo o Israel e ativaram os sistemas de defesa avançados do país.

A liderança iraniana afirmou que o ataque serviu como um aviso ao Israel, advertindo contra a engajamento em um conflito direto com seu adversário de longa data. Qualquer resposta do Israel seria encontrada com "contra-ataques ainda mais potentes e dolorosos", eles ameaçaram.

A situação se agravou menos de 24 horas após o Israel iniciar uma invasão terrestre no Líbano com a intenção de atingir o Hezbollah, uma organização militante poderosa apoiada pelo Irã. A escalada ocorreu logo após o Israel assassinar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque a Beirute.

Conflito no Oriente Médio se Expande

O ataque de terça-feira ampliou a escala do conflito, passando de uma batalha envolvendo os proxies do Irã para uma confrontação direta entre dois poderosos militares regionais.

Uma fonte militar israelense disse à CNN que vários mísseis iranianos atingiram instalações militares israelenses durante o ataque, embora com pouco dano às instalações.

O Irã lançou um ataque aéreo contra o Israel apenas duas vezes neste ano, o mais recente sendo a barragem de terça-feira, uma escalada significativa em relação ao ataque anterior, que ocorreu em abril.

Em abril, o Irã retaliou contra um suposto ataque israelense a um complexo diplomático iraniano na Síria ao lançar um grande ataque com drones e mísseis contra o Israel. Apesar do grande número de projéteis direcionados ao Israel, esforços diplomáticos e de dissuasão dos EUA ajudaram a minimizar danos, segundo fontes da CNN.

O Israel retaliou com um ataque limitado contra o Irã após o ataque de abril.

Em contraste, o Israel recebeu apenas algumas horas de aviso antes do lançamento da barragem de terça-feira, com locais alvo incluindo a sede da Agência de Inteligência Mossad em Tel Aviv, a Base Aérea de Nevatim, a segunda maior cidade de Israel, e a Base Aérea de Tel Nof.

O major-general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, declarou que a barragem de terça-feira foi duas vezes maior do que a de abril e consistiu principalmente de mísseis balísticos, que são mais difíceis de interceptar. O maior impacto dos ataques danificou algumas casas israelenses e obrigou os cidadãos a procurar abrigo.

A Diplomacia no Oriente Médio Falhou?

As negociações para conciliar entre Israel e Hezbollah fracassaram, assim como os cessar-fogo e as negociações de reféns entre Hamas e Israel. Recentemente, altos oficiais dos EUA sugeriram que as estratégias diplomáticas e de dissuasão de Washington tinham conseguido deter um ataque iraniano abrangente contra o Israel.

No entanto, as recentes ações do Israel, como a eliminação da liderança do Hezbollah e os ataques contra outras organizações militantes apoiadas pelo Irã, aumentaram as tensões regionais e empurraram o conflito para uma possível guerra total.

O Caminho para o Conflito

Ao longo do último ano, as escaladas recorrentes levaram a região à beira da guerra repetidas vezes.

Nos últimos dias, as operações terrestres do Israel no sul do Líbano abriram outra frente, enquanto o Israel intensificou seus ataques contra outras facções militantes apoiadas pelo Irã, incluindo os Houthis no Iêmen.

Os ataques persistentes do Israel degradaram gradualmente a liderança e a infraestrutura do Hezbollah no Líbano, resultando em mais de 1.000 mortes, deslocando aproximadamente 1 milhão de pessoas e deixando muitos lares e bairros em ruínas.

O confronto entre Hamas e Israel já dura quase um ano, com o conflito resultando em mais de 41.000 mortes e criando uma crise humanitária catastrófica.

O Hamas, o Hezbollah e os Houthis são todos membros de uma aliança liderada pelo Irã, que envolve ataques contra o Israel e seus aliados em Gaza, Síria, Iêmen e Iraque. Eles insistem que não cessarão as hostilidades até que um acordo de cessar-fogo seja alcançado em Gaza.

Ações Futuras de Both Sides

O Irã afirma que suas ações foram uma resposta medida às provocações repetidas do Israel.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que os ataques com mísseis de terça-feira foram direcionados a alvos de segurança e militares do Israel em resposta à eliminação do Nasrallah e de outros comandantes, como o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã em julho.

Após o assassinato da figura política mais proeminente do Hamas durante a posse do novo presidente do Irã, a comunidade internacional esperou com expectativa para ver como Teerã responderia.

No entanto, Teerã permaneceu em silêncio por meses, diminuindo as tensões por meio de esforços diplomáticos e de dissuasão devido às significativas repercussões de uma guerra total no Oriente Médio.

Mas as escaladas do Israel e o conflito em expansão no Líbano mudaram drasticamente a equação.

No sábado, Netanyahu fez um discurso inflamado dirigido ao Irã, afirmando o papel do Israel em "mudar o equilíbrio de poder na região" e que "não há lugar no Irã ou no Oriente Médio onde o longo braço do Israel não alcançará".

A morte do Nasrallah, segundo Netanyahu, foi crucial para o retorno de milhares de residentes ao longo da fronteira do Líbano que haviam sido deslocados devido aos ataques de foguetes do Hezbollah e para prevenir um grande ataque da organização contra o Israel.

As autoridades americanas têm consistentemente acreditado que tanto o Irã quanto os líderes-chave do Hezbollah buscam evitar um conflito total com o Israel, apesar de suas occasional escaramuças.

Uma preocupação maior para os diplomatas americanos e árabes é a perspectiva do Israel lançar um ataque dentro do Irã, possivelmente contra suas instalações nucleares. O ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett defendeu a retaliação eliminando seu programa nuclear.

O Irã deixou claro que qualquer retaliação do Israel desencadearia uma maior escalada. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou na terça-feira que a operação recente foi apenas uma pequena parte do poder do Irã.

O Israel pode estar considerando as instalações nucleares do Irã enquanto planeja sua resposta ao ataque com mísseis de Teerã, de acordo com Malcolm Davis, analista sênior de estratégia de defesa no Instituto de Política Estratégica Australiano.

Do ponto de vista de Israel, não pode permitir que o Irã adquira armas nucleares. Haveria uma pressão significativa dentro do gabinete de Netanyahu para atacar aquelas instalações nucleares, essencialmente adiando o programa de armas nucleares iraniano por potenciais anos, disse Davis à CNN.

O Hezbollah também representa uma ameaça significativa para Israel com seu estoque de recursos militares.

No entanto, Salam Vakil, diretor do programa do Oriente Médio e da África do Norte do Chatham House, acredita que Teerã espera "alguma contenção".

"O Irã está traçando algumas linhas vermelhas, sabendo bem que está em posição defensiva, que o Hezbollah está comprometido e que não tem as capacidades convencionais para enfrentar Israel", disse ele à CNN.

Papel dos EUA

O principal aliado e fornecedor de armas de Israel, os EUA, prometeu trabalhar com Israel em resposta ao ataque, com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, advertindo sobre as consequências.

Destróieres da Marinha americana dispararam interceptores contra os mísseis iranianos, e nas últimas semanas, os EUA moveram tropas e navios de guerra adicionais para a região.

Desde que o conflito de Israel em Gaza começou, as tropas americanas também foram alvo de ataques cada vez mais intensos por grupos proxy apoiados pelo Irã. Em janeiro, três soldados do Exército americano foram mortos e mais de 30 membros do serviço foram feridos em um ataque de drone a um pequeno posto avançado americano na Jordânia.

Durante esse tempo, os EUA têm mantido consistentemente seu apoio a Israel. O secretário de Defesa Lloyd Austin afirmou que os EUA "nunca hesitarão" em proteger as forças e interesses americanos no Oriente Médio e que os EUA permanecem preparados e "posturados" para defender suas próprias forças e Israel.

A CNN contribuiu com reportagem Lauren Izso, Ivana Kottasová, Paul P. Murphy, Andrew Raine, Allegra Goodwin, Lucas Lilieholm, Kylie Atwood, Avery Schmitz, Benjamin Brown, Gianluca Mezzofiore, MJ Lee, Katie Bo Lillis, Haley Britzky, Leila Gharagozlou, Tara John, Oren Liebermann, Natasha Bertrand, Jennifer Hauser, Jomana Karadsheh, Mostafa Salem, Artemis Moshtaghian e Jeremy Diamond.

O ataque do Irã a alvos militares israelenses serviu como um aviso à comunidade global de que as tensões no Oriente Médio estão aumentando, com o potencial de levar a um conflito direto entre grandes potências regionais. O mundo deve prestar atenção à situação no Oriente Médio, especialmente no contexto das continuadas escaladas do Irã e das respostas de Israel.

Abrindo caminho para o alarme, os ataques de mísseis do Irã neste ano, incluindo o de abril e a recente saraivada, indicam um padrão de agressão cada vez maior em direção a Israel. Essa escalada pode ter implicações de longo alcance para o Oriente Médio e potencialmente impactar a estabilidade global.

Leia também: