As nações ocidentais implementam novas restrições ao Irão devido às entregas de armas para a Rússia.

Russia recebeu remessas de mísseis balísticos da Irã, supostamente planejando utilizá-los contra ucranianos na Ucrânia em um prazo de algumas semanas, segundo Blinken em Londres. Os mísseis são relatadamente Fath-360s, capazes de viajar até 120 quilômetros.

Blinken se referiu aos recentes comentários feitos pelo novo presidente do Irã, Massoud Peseschkian, expressando o desejo do Irã de reviver relações com a Europa e levantar sanções. No entanto, Blinken enfatizou que tais ações só desencadeariam o efeito oposto.

De acordo com o Departamento do Tesouro em Washington D.C., dez indivíduos e seis entidades foram adicionados à lista de sanções dos EUA. Além disso, a Iran Air, a companhia aérea nacional do Irã, também foi sancionada por envolvimento no setor de transporte da economia da Rússia.

Os ministros das Relações Exteriores dos países do E3 expressaram suas ações contra a Iran Air e "entidades e indivíduos" associados ao programa de mísseis balísticos do Irã e ao transporte de mísseis e outras armas para a Rússia. Eles também enfatizaram uma "escalada" que representa uma "ameaça direta" à segurança europeia. Antes disso, o Irã foi alertado sobre o transporte de armas para a Rússia, eles afirmaram. "Agora temos provas sólidas de que o Irã realizou esses translados."

Logo após a declaração conjunta, o governo britânico anunciou que iniciaria a suspensão de todos os voos diretos para o Irã, limitando assim a capacidade da Iran Air de operar voos para o Reino Unido. De acordo com seu site, a Iran Air atualmente oferece três voos diretos semanais entre Teerã e Londres.

A União Europeia havia mencionado na segunda-feira sobre "provas substanciais" de entregas de foguetes iranianos à Rússia. No entanto, Moscou e Teerã rejeitaram essas alegações. Os EUA emitiram um alerta ao Irã no meio de agosto, dizendo que haveria consequências significativas se ele fornecesse mísseis à Rússia.

Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, os laços entre Moscou e Teerã se fortaleceram nos campos da economia, energia e armamentos. Os EUA e a UE já impuseram sanções a fabricantes de drones iranianos. Atualmente, ataques diários são realizados na Ucrânia por drones Shahed iranianos.

Apesar do aviso de Blinken sobre as consequências, o presidente do Irã, Massoud Peseschkian, continua a buscar melhores relações com a Europa, na esperança de levantar sanções. No entanto, essa empreitada pode aumentar ainda mais as tensões, já que a França, como outros países europeus, expressa preocupação com os envios de mísseis balísticos do Irã para a Rússia, representando uma ameaça direta à segurança europeia.

