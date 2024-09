As mortes em Agosto igualam os totais do ano anterior

No final semana de agosto, diz-se que as taxas de mortalidade aumentaram visivelmente, atingindo um ponto nove por cento maior do que as figuras dos anos anteriores. Enquanto isso, alguns estados federais experimentaram níveis elevados de temperatura. É comum saber que as taxas de mortalidade tendem a aumentar junto com o calor, e essa tendência tem sido mais prevalente durante as estações de verão, de acordo com os relatórios.

