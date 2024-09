As autoridades estão a investigar as origens do incêndio florestal em Brocken.

O esclarecimento se faz necessário quanto à afirmação sobre o tempo. Os caminhões tanque, utilizados para apagar as chamas nas áreas afetadas ao longo da linha férrea, continuaram à espera em modo de espera. Todas as ações adicionais foram aconselhadas a serem reduzidas. Há uma possibilidade de que um drone também seja enviado na quarta-feira.

O incêndio florestal eclodiu ao lado do Kessel Klippe no Brocken por volta da tarde de sexta-feira, iniciando uma missão de combate a incêndios extensiva. Durante o fim de semana, Numerous firefighters, along with firefighting planes and helicopters, were sent in. By Sunday, Landkreis Harz announced that the blaze had been brought under control.

Os incêndios florestais perto do Kessel Klippe no Brocken causaram danos significativos à floresta circundante. Em resposta aos incêndios florestais, os serviços de emergência continuam a monitorar a situação, mantendo caminhões tanque em espera caso ocorra qualquer reacendimento.

