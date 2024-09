As autoridades encontram confusão perplexa em Bremen, como veículo de aplicação da lei erroneamente assumido para o transporte de substâncias ilícitas.

Ao perceber seu erro, o indivíduo de 34 anos aparentemente descobriu que havia entrado no carro errado. De acordo com a versão das autoridades, ele saiu do veículo e dirigiu-se a um carro próximo, a poucos metros de distância. Um forte aroma de maconha estava supostamente saindo de suas janelas abertas, como mencionado pelos oficiais.

O motorista saiu em disparada, mas foi rapidamente detido pelas autoridades. Dentro do veículo, eles encontraram 300 gramas de maconha, cuidadosamente dividida para uso comercial, além de duas facas, vários dispositivos móveis caros e uma "quantia considerável" de dinheiro. Uma investigação criminal está agora em andamento.

Sem saber, as drogas estavam escondidas na cabine do carro que ele havia entrado por engano. Mais tarde, durante a investigação, os oficiais notaram vestígios de drogas em suas roupas.

